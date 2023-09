La maison d’édition Héliotrope déploie ses ailes outre-Atlantique

La maison d’édition montréalaise Héliotrope, à qui l’on doit notamment Querelle de Roberval (2018) de Kevin Lambert, Thelma, Louise et moi (2018) de Martine Delvaux et Le Ciel de Bay City (2008) de Catherine Mavrikakis, étendra ses activités en France, en Belgique et en Suisse à compter de janvier 2024.

Comme d’autres éditeurs indépendants, les deux fondatrices de la maison, Florence Noyer et Olga Duhamel-Noyer, constatent depuis quelques années l’intérêt croissant pour la littérature québécoise outre-Atlantique. « Au fil des années, nous avons fait plusieurs cessions de droit, souligne Florence Noyer. Même si nos auteurs ont déjà obtenu une réception positive, on entre dans ce marché complexe avec prudence et humilité. »

Cette annonce coïncide avec la sélection du roman Que notre joie demeure (2022), de Kevin Lambert, sur les listes préliminaires des prestigieux prix Goncourt et Médicis en France. Bien que le romancier soit publié au Nouvel Attila en Hexagone, la grande attention médiatique suscitée par ses nominations offre de belles opportunités à Héliotrope sur le territoire.

Comme plusieurs des écrivains de la maison sont déjà publiés en France, Florence Noyer indique que le choix de l’éditeur européen pour leurs futures publications se fera au cas par cas. « Notre objectif est de bien servir nos auteurs, et de leur permettre d’obtenir la meilleure visibilité possible. Cette décision nous offre aussi la chance d’accompagner une plus large sélection de nos livres à l’international. »

Héliotrope a choisi de confier à Harmonia Mundi Livre le soin de l’assister dans la diffusion-distribution d’une portion de son catalogue, qui compte aujourd’hui près de 150 titres, en Europe francophone.

Au cours de l’année 2024, la maison lancera un programme de huit titres articulé autour du roman et du polar, avec des écrivains phares comme Catherine Mavrikakis, Marie-Pier Lafontaine, Vincent Brault et André Marois. En plus de quelques nouveautés, le programme comportera quelques livres déjà parus au Québec, et ayant été peu ou pas diffusé en France.