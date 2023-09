À l’origine d’une série d’entretiens entre Umberto Eco et Jean-Claude Carrière (N’espérez pas vous débarrasser des livres, Grasset, 2009), Jean-Philippe de Tonnac nous entraîne dans les coulisses de la rencontre entre ces deux grands esprits bibliophiles et « flaubertiens à souhait », tour à tour à Paris et dans la maison de campagne du « professore » à Monte Cerignone, dans les Marches. Un été chez Umberto Eco les fait ainsi revivre à table ou au salon, assis autour de la piscine, échangeant de manière pétillante et spirituelle sur leur passion commune pour les livres et pour la bêtise des hommes. Ces deux fous du papier jauni s’entendent sur une chose : aucun des deux ne disparaîtra. « Le livre est comme la cuillère, le marteau, la roue ou le ciseau. Une fois que vous les avez inventés, vous ne pouvez pas faire mieux », croyait Umberto Eco, avant de sortir de sa manche cette phrase à méditer du poète Heinrich Heine : « Là où on brûle des livres, on finit par brûler des hommes. »

Un été chez Umberto Eco Jean-Philippe de Tonnac, Grasset, Paris, 2023, 200 pages