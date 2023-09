Le journaliste prolifique Jean-Benoît Nadeau se lance dans la littérature avec un premier roman bien écrit campé en 1987 et qui suit les tribulations d’un groupe de spéléologues du Québec venus dans le sud du Mexique pour explorer les gouffres de la Sierra Negra. Au coeur de cette région perdue du pays, mais pas pour autant inintéressante, on fait la connaissance de Michel Bélanger, l’ingénieur de l’équipée, qui se lie d’amitié avec plusieurs habitants du coin, notamment une aveugle, recluse et mal-aimée d’un village mexicain. Mais la venue des touristes québécois ne sera pas sans conséquences sur la vie des familles de la région. Les pages de livre sont secouées par les querelles brutales entre des clans rivaux qui attendent la bonne occasion pour régler leurs comptes une fois pour toutes. Avec moult détails, l’auteur de 59 ans signe ici une fiction menée tambour battant et au souffle haletant mêlant récit d’aventures et fresque à saveur fantastique.

Sierra Negra ★★★ Jean-Benoît Nadeau, Château d’encre, Montréal, 2023, 448 pages