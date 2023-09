« Choisir un livre, c’est en délaisser tant d’autres… » C’est à ce difficile exercice que l’écrivaine Virginie Blanchette-Doucet a soumis treize auteurs et enseignants, en les invitant à désigner LE classique de la littérature québécoise qui les avait le plus marqués. Francis Ouellette et La maison suspendue (1990) de Michel Tremblay. Ayavi Lake et Cantouques & cie de Gérald Godin (1991). Marie Célie Agnant et Bonheur d’occasion (1945) de Gabrielle Roy. Étienne Beaulieu et Les deux royaumes (1978) de Pierre Vadeboncoeur. En réfléchissant aux façons dont une oeuvre phare a influencé leur rapport à la littérature et leur vision du monde, les collaborateurs de Canons offrent une incursion privilégiée dans les mystères, les doutes et les moteurs qui entourent le processus créatif. Ils réitèrent ainsi la pertinence de l’étude des classiques littéraires, et sondent la manière dont ils peuvent entrer en dialogue avec le corpus actuel. Le collectif est surtout un hommage touchant au pouvoir à la fois émancipateur et rassurant de la littérature, ainsi qu’à ceux qui savent mettre les bons livres entre les bonnes mains.

Canons. Onze déclarations d’amour littéraire ★★★ Sous la direction de Virginie Blanchette-Doucet, VLB éditeur, Montréal, 2023, 156 pages