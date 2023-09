«Western», Maria Pourchet

À l’aise dans une solitude qui « n’appelle plus personne et n’attend pas », Aurore quitte Paris pour s’installer à la campagne, avec son petit garçon, dans la maison de sa mère récemment décédée. Un soir, un célèbre comédien qui devait jouer dans le Dom Juan de Molière y débarque, affirmant être le vrai propriétaire des lieux. En cavale après qu’une jeune comédienne l’a accusé de « violence morale » après leur rupture, l’homme se retrouve au coeur d’un lynchage médiatique. Avec Western, son septième roman, dans le style dense et énergique qu’on lui connaît déjà, Maria Pourchet (Feu, 2021) capte les oscillations de cet improbable duel amoureux. Pour elle, ce genre codé relèverait du féminin : « Il articule en un seul trajet l’idée du destin, l’idée du tragique de la condition humaine à celle de la plus fascinante liberté. » Dans la foulée de #MeToo, « à l’heure de la vertu comme religion », elle y dissèque les rapports hommes-femmes en mettant dans une même pièce « une romantique en face d’un réprouvé ».

Western ★★★ 1/2 Maria Pourchet, Stock, Paris, 2023, 300 pages