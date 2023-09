«Les déclinistes»: l'intolérance mise à nu

Alain Roy, écrivain et directeur de la revue L’Inconvénient, publie Les déclinistes, un essai percutant et nécessaire qui met au grand jour la faiblesse intellectuelle des tenants de la théorie du « grand remplacement », y compris le polémiste québécois Mathieu Bock-Côté.

Le dimanche 13 février 2022, Valérie Pécresse, alors candidate des Républicains à la présidentielle française, évoque dans un discours la théorie raciste du « grand remplacement ». Au-delà de la controverse, c’est la banalisation du concept qui marque les esprits. Pour la première fois, une grande figure politique de la droite française utilise sans gêne une formule complotiste très marquée à l’extrême droite.

À l’origine, il faut remonter au XIXe siècle pour entendre parler de l’idée d’un « grand remplacement » chez les nationalistes français. Cette théorie jugée xénophobe, selon laquelle le « Français de souche » serait « bientôt » remplacé par une population africaine ou maghrébine, a traversé le temps et recueille aujourd’hui une adhésion populaire de plus en plus importante.

La banalisation d’un tel concept délétère, celui de la déchéance nationale par la faute de l’immigration musulmane, est au coeur de l’ouvrage d’Alain Roy, idée qui aurait dû être confinée aux marges complotistes, selon l’auteur. Ce dernier pointe la responsabilité de cinq personnalités françaises (et un Québécois), frange radicale bien en vue dans le paysage médiatique de l’Hexagone, notamment le politicien d’extrême droite Éric Zemmour, l’écrivain contro­­­­versé Michel Houellebecq, le philosophe Michel Onfray ou Mathieu Bock-Côté.

Il consacre d’ailleurs un chapitre entier au Québécois, titré « Show de boucane » et dans lequel il tire un portrait peu flatteur du personnage, très enclin à minoucher et à courtiser ses nouveaux amis français, aussi infréquentables soient-ils, afin de monter les échelons médiatiques. Là aussi, Alain Roy révèle le manque de rigueur dans les livres du polémiste et chroniqueur obnubilé par les mêmes positions, qu’il ressasse livre après livre, quitte à ne pas maîtriser les concepts et à faire preuve de « manichéismes simplistes ».

L’essayiste, qui se demande comment ces figures publiques ont pu adhérer à la monstrueuse théorie du « grand remplacement » sans craindre de mettre en jeu leur réputation, démonte méthodiquement les arguments et l’usage partial des mots et des concepts démographiques. « En vérité, un immigrant qui arrive en France ne remplace personne, c’est un habitant qui s’ajoute à la population française », écrit l’auteur.

Car pour Alain Roy, le temps est venu de « sonner la fin de la récréation » en décortiquant les discours déclinistes et anti-immigration de ces personnalités pour mieux nous en révéler les rouages argumentatifs. Il découvre ainsi un manque constant de rigueur et de pragmatisme intellectuels qui repose sur des « affabulations » ou des « fantasmes » fondés sur un vaste mensonge : les Blancs menacés d’extinction.

L’auteur de La culture québécoise est-elle en crise ? (2007) met donc en lumière les graves lacunes, les incohérences et parfois même les contradictions de ces soi-disant penseurs. Zemmour, Onfray et compagnie parlent du supposé déclin de l’Occident comme d’une vérité malgré l’absence de données factuelles pour étayer leurs propos.

Les déclinistes Ou le délire du « grand remplacement » ★★★★★ Alain Roy, Écosociété, Montréal, 2023, 152 pages