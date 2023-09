«Les saumons de la Mitis», rêver pour ne plus faire barrage

Christine Beaulieu, avec sa pièce J’aime Hydro, a sillonné le Québec, embrassant le territoire et harnachant nos coeurs pour explorer notre relation à Hydro-Québec. Six ans après sa première représentation, l’aventure a joué l’an dernier son ultime chapitre, mais Christine Beaulieu n’avait pas dit son dernier mot.

Invitée par l’architecte Pierre Thibault à créer une carte blanche au coeur des Jardins de Métis, l’autrice a choisi de s’inspirer des saumons et de leur parcours qui remonte la rivière Mitis. Présentée durant les étés 2021 et 2022, sa pièce Les saumons de la Mitis a été adaptée dans un album, avec la complicité de l’illustratrice Caroline Lavergne.

On est d’emblée invités sur la scène du spectacle, dont la scénographie, apparemment simple, est d’une redoutable efficacité. Campée sur une véranda transformée en quai, la pièce se déroule dans l’eau. Nous sommes un saumon. Pas encore, à vrai dire : « Dans le ventre de notre maman saumon qui est retournée là où elle est née, dans sa rivière natale, pour frayer. Elle cherche le meilleur endroit pour nous déposer. »

Nous remontons la rivière Mitis jusqu’à la frayère, où notre maman dépose ses oeufs, 8000 au total. Ensemble, nous affrontons les épreuves qui nous déciment — prédation animale, humaine, conditions hivernales, notamment —, subissant de nombreuses transformations : d’oeufs à alevins, à tacons, à saumoneaux, à saumons adultes.

Le parcours des saumons est périlleux, « mais un équilibre naturel s’est maintenu d’un millénaire à l’autre ». C’était, cependant, avant que des humains ne s’installent, de plus en plus nombreux, sur les rives de la Mitis. Dès 1818, leur environnement s’est graduellement modifié jusqu’à l’érection, en 1922, puis en 1947, de deux centrales hydroélectriques qui aliènent leur schéma de reproduction. La présence des saumons dans la Mitis ne s’arrête pourtant pas là, nous réservant quelques épatantes surprises.

Redevenir vivant

À la confluence du documentaire et de la poésie, le ton rappelle celui de J’aime Hydro. L’articulation de la réflexion est ingénieuse, nous invitant à des choix déchirants qui forcent l’empathie. Tirant les ficelles de mécanismes qui permettent la compréhension des plus jeunes, l’album bouleverse : « Le saumon, lui, ne peut pas faire un spectacle et s’imaginer dans la peau d’un humain. Mais nous, on peut. »

Les illustrations de Caroline Lavergne sont magnifiques et envoûtantes, mais par-delà leurs qualités esthétiques, elles matérialisent la théâtralité, révélant les scènes essentielles en les incarnant sous nos yeux. Soulignons au passage sa représentation tristement ironique d’un cycle de la vie asphyxié par une société capitaliste, véritable pièce d’anthologie.

Les saumons de la Mitis est affaire d’adaptation. Pièce de théâtre mise en album, elle témoigne d’écosystèmes aussi beaux que fragiles, contraints de s’adapter. Saumons ou humains, nous sommes à la croisée des chemins. Quel périple serons-nous capables d’imaginer ?

Les saumons de la Mitis ★★★★ Texte de Christine Beaulieu et illustrations de Caroline Lavergne, La bagnole, Montréal, 2023, 96 pages