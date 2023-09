«Ça aurait pu être un film»: à l’ombre de Riopelle et Mitchell

Un jour, à la fin d’un automne marqué par une abondance de pluies glacées, Martine Delvaux rencontre un producteur de cinéma dans un restaurant montréalais. Séduit par son roman Thelma, Louise et moi (Héliotrope, 2018), il lui propose d’écrire le scénario d’un film portant sur la relation amoureuse unissant les peintres Joan Mitchell et Jean Paul Riopelle.

« Puis, il ajoute, comme s’il avait lu dans mes pensées, comme s’il avait compris qu’il me fallait quelque chose de plus qu’une histoire d’amour (hétérosexuelle) entre deux monstres (riches et blancs) de l’histoire de la peinture : il y avait quelqu’un d’autre, aussi… Une jeune peintre. […] On dit que c’est à cause d’elle que leur grande histoire d’amour s’est terminée », écrit l’autrice dans Ça aurait pu être un film. Son nom : Hollis Jeffcoat.

Dès lors, le coeur et la tête de l’écrivaine se mettent à vibrer. Martine Delvaux fouille les archives, épluche les biographies, les catalogues d’exposition, les mémoires, les récits et les articles, rencontre les témoins dans l’espoir de recouvrir toutes les parcelles d’information sur la peintre, souvent reléguée au rôle d’amie, d’amante, ou pire, de gardienne de chien.

À partir de ces fragments épars, la romancière insuffle une âme, une trajectoire à celle qui, demeurée dans l’ombre de deux géants, a pourtant suscité la passion de Mitchell comme celle de Riopelle, alors qu’elle ne souhaitait qu’une chose : se dévouer à sa peinture.

C’est dans cet amour de l’art que se croisent les routes de Martine Delvaux et Hollis Jeffcoat, leur passion respective sans cesse reléguée aux marges du féminin, leur courage sans cesse ébranlé par les performances exigées des femmes dont les noms apparaissent dans la grande Histoire.

Par la fiction, l’autrice se laisse traverser par les détails, les liens, les paroles pour combler les failles, les espaces vacants du récit, et ainsi donner forme à ce qui n’existe pas. Elle exploite, pour mener son enquête, un procédé maintes fois utilisé dans ses oeuvres précédentes.

Lire Martine Delvaux, c’est assister à l’écriture en train de se faire, à la construction et aux mouvements d’une pensée. Tout y est : les émotions, les doutes, les impulsions, interrogées, disséquées, intellectualisées dans un va-et-vient aussi cérébral que sensoriel.

Si la répétition peut sembler agaçante à la première lecture, elle s’avère un outil d’affinage essentiel dans cette quête dont la conclusion demeure en suspens, une façon d’accentuer la valeur introspective de l’obsession. Comme l’artiste qui prend un pas de recul pour analyser son tableau et mieux y revenir, l’écrivaine retourne sans cesse sur ses pas pour marcher dans les traces des abstractionnistes et ainsi, dans les mots de Joan Mitchell, « éliminer les clichés, enlever tout ce qu’il y a de trop », et, atteindre, autant que faire se peut, une forme d’exactitude.

Ça aurait pu être un film ★★★ 1/2 Martine Delvaux, Héliotrope, Montréal, 2023, 328 pages