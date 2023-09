«Lourdes»: Catherine Lemieux, ni ange, ni démon

Nouvelle étudiante à l’Université de T., « un enfer de l’opportunisme et un paradis de la curiosité » situé dans un pays européen anonyme, Lourdes est préposée au buffet au cours d’une journée de colloque organisée par le « Laboratoire du Néo-Moi Féminisant » consacrée à une poète russe méconnue, Razuvaeva. Dans la salle, une banderole accueille les participants : « Ne critiquez pas les autres femmes » (en lettres majuscules).

Lourdes, le second roman de Catherine Lemieux (Une affection rare, Triptyque, 2018), est une grinçante comédie de campus, une satire acerbe d’un milieu universitaire où professeurs et étudiants s’alimentent de mots d’ordre et de clichés. Un feu roulant d’humour et de liberté, porté par des phrases à la précision aussi dense que maniaque. Une rareté.

Née aux Îles-de-la-Madeleine en 1984, Catherine Lemieux y a vécu jusqu’à l’âge de dix ans avant de déménager avec sa famille à Québec. Elle raconte être partie aussitôt qu’elle a pu pendant ses études de littérature comparée à Montréal, passant tour à tour du temps à Londres, à Paris, à Berlin, avant de s’établir à Vienne, en Autriche, où elle vit depuis une dizaine d’années.

« Ce qui me porte à écrire, ce n’est pas une idée, mais plutôt une sorte de dissonance affective, explique Catherine Lemieux, de passage au Québec cette semaine. Lorsque je sens comme une fausse note dans la parole de l’autre ou dans la mienne. Cette dissonance était très présente à l’université. »

Mettre le feu à l’université

De son poste d’observation pendant le colloque, la jeune nord-américaine commente, décroche, résiste ou dévale dans de délirantes « rêveries ». La mécanique du symposium peu à peu se détraque, devenant un festival de poncifs, de suffisance et de paradoxes. Lourdes, assaillie par les doutes et devenue « une déserteuse de notre milice de soeurcières » (dira un personnage), finit par s’enfuir en mettant le feu à trois poubelles.

N’a-t-elle jamais eu envie, elle-même, de mettre le feu à l’université ? « Oui, certainement », avoue Catherine Lemieux en riant. Mais si certains détails du roman, et parfois les plus grotesques, sont empruntés à des événements qu’elle a elle-même vécus, ils composent toutefois, explique l’écrivaine, une faible partie du livre.

« J’écris toujours pour me sortir de moi-même. Me sortir de ma langue, me sortir de mes gonds. Le prétexte était une révolte que j’éprouvais depuis longtemps dans ce milieu-là. Un milieu dont j’étais complètement dépendante. » Un tout petit monde qu’elle a quitté l’année dernière en terminant l’écriture du roman, et dont elle a par ailleurs « bien profité », reconnaît-elle.

J’écris toujours pour sortir de quelque chose. Dans le premier livre, c’était pour sortir de Québec. Dans celui-ci, on pourrait dire que c’est pour sortir de l’université.

« C’est quand même l’endroit privilégié pour quelqu’un qui veut penser, qui veut écrire, qui veut lire, et qui veut surtout se préserver le plus longtemps possible du marché du travail. » Même si elle a aussi vite réalisé que le marché néolibéral s’était depuis longtemps infiltré à l’université.

Si la Razuvaeva du roman est imaginaire, tout comme les fragments de poèmes qui parsèment le roman, elle doit beaucoup, raconte Catherine Lemieux, à la poète russe Marina Tsvetaïeva (1892-1941). À son idéalisme, aux difficultés de son exil, à l’ostracisme qu’elle a vécu à la fin de sa vie. « J’ai conçu d’abord Razuvaeva comme une figure d’intransigeance dans un monde de transactions. »

Lourdeur des injonctions

Alors que douter est ce qu’elle sait le mieux faire, Lourdes a en face d’elle et de sa « soif de savoir » une théorie de « militants acharnés de la bonne cause », qui parlent le « charabia », carburent aux certitudes toutes faites, à la souffrance, au carriérisme, accros aux algorithmes et aux vidéos de chats. Soudés par une ferveur commune et aveugle pour « l’Atypique ».

« Ce que je voulais montrer, c’est à quel point les clichés sont un peu comme des choses en mousse synthétique. On a beau les tordre, les écraser, ils reprennent aussitôt leur forme. C’est la force des clichés, leur désespérante malléabilité. »

La romancière et ironiste croit que si le doute et le débat sont encore possibles dans le monde universitaire, on y cherche souvent à retirer aux mots leur part de mystère. « On essaie toujours d’élucider ou de réduire les mots à une seule signification, alors que finalement, c’est ce que fait la littérature, on se retrouve dans les coulisses du sens, en présence de forces qui sont toujours chaotiques, pulsionnelles, qui ont à voir avec le désir. » C’est ce qui est complètement refoulé en ce moment, estime-t-elle. « On ne peut plus parler de cette force ironique qui défait le langage et qui donne à une oeuvre sa puissance esthétique. »

Et sur ce plan, « l’Europe de la fête spirituelle » a depuis longtemps rejoint l’Amérique du Nord. « En tant que Nord-Américains, on idéalise l’Europe, tout comme eux nous idéalisent. J’ai réalisé en travaillant à l’université européenne que le corps professoral s’occupait de la même tâche. C’est-à-dire de désamorcer les bombes que peuvent être les grandes oeuvres. Puis d’utiliser une forme de parole technicienne pseudo-contestataire, où la théorie apparaît un peu comme un calmant, pour étouffer toute passion que la littérature pourrait faire naître. »

Violence du nous féminin

Les lecteurs remarqueront vite, par ailleurs, que toutes les femmes qui prennent la parole pendant le symposium s’expriment au « nous ». « Ce qu’il y a de violent, c’est le nous féminin. Il y a là une violence très pernicieuse et très anodine, croit Catherine Lemieux. C’est la violence idéologique de base. C’est-à-dire qu’on inclut une personne dans un collectif sans lui demander son avis. Ce n’est pas propre aux féministes. C’est ainsi que fonctionne toute forme d’oppression idéologique. »

Catherine Lemieux reconnaît qu’elle fait souvent peur aux femmes, qu’elle suscite quelque chose d’anxiogène. « Parce qu’il n’est pas certain si je suis de leur côté ou non. Mais évidemment que oui. Mais évidemment que non, aussi, si je considère qu’elles font quelque chose que je désapprouve. » Elle ajoute toutefois qu’elle n’a pas écrit Lourdes en pensant aux féministes. « Elles feront ce qu’elles veulent avec. »

Car la femme, rappelle l’écrivaine à travers ce roman, n’est ni un ange ni un démon. Et si le livre procède d’une sorte de réflexe policier, à travers lequel elle a voulu exposer une fraude, le plus important est ailleurs. C’est « le réflexe poétique qui m’amène plutôt à montrer la lumière troublante, bouleversante du non-sens dans lequel on baigne. Je me mets à délirer, c’est comme ça », dira-t-elle, consciente aussi d’avoir écrit un livre pour happy few.

« J’écris toujours pour sortir de quelque chose. Dans le premier livre, c’était pour sortir de Québec. Dans celui-ci, on pourrait dire que c’est pour sortir de l’université. Mais c’est plus important que ça. C’est pour sortir d’une langue fausse », considère cette grande lectrice du romantique allemand E.T.A. Hoffmann, de Baudelaire, de Poe et des surréalistes, ainsi que des représentants de la satire autrichienne que sont Karl Kraus et Elfriede Jelinek.

Et par-dessus tout, elle ne fait pas mystère de l’influence d’écrivains décadents et fin-de-siècle comme Huysmans, Villiers de l’Isle-Adam ou Rachilde. « Pour l’hystérie de leur langue, leur dévouement à une beauté surnaturelle. Leur absence de foi dans une forme d’authenticité quelconque. Leur révolte profonde contre la petitesse de l’homme. Et le rire, la dureté du rire dont on a besoin pour survivre à cette brutalité. »

Mais qu’elle se trouve à Vienne ou ailleurs, Catherine Lemieux admet que l’écriture est liée chez elle à une forme d’étrangeté au monde. « En Autriche, fait-elle remarquer, je ne suis décidément pas à ma place. C’est-à-dire que je n’ai pas à forcer pour m’écarter du monde, des festivités mondaines ou d’un discours politique collectif. »

