Notre sélection polar du mois de septembre

Dangereux retour aux sources

Depuis qu’on le connaît, Thumps Dreadfulwater est obsédé par la série de meurtres qui l’a fait quitter la Californie et le métier d’enquêteur… et voilà qu’il y replonge ! D’abord parce que cette cinquième enquête s’amorce avec son retour d’un voyage sur les « lieux du crime » ; ensuite parce qu’il est ciblé directement par le tueur en série responsable de dizaines de meurtres à travers les États-Unis. Il y a aussi qu’une équipe de scénaristes s’installe à Chinook dans le but de terminer le scénario d’un film sur ces assassinats « signés » par une pierre d’obsidienne déposée sur la victime. Et que, comme par hasard, les cadavres « signés » commencent à s’accumuler dans la petite ville. L’enquête sera compliquée, touffue, dangereuse, surtout pour les proches de l’ancien policier devenu photographe. Heureusement, Thumps peut compter sur la même solide bande de complices qui l’aideront à s’en sortir et, comme à l’habitude, l’humour absolument inimitable de Thomas King nous fera naviguer à travers tout cela avec bonheur.

Michel Bélair

Les meurtres d’obsidienne

★★★★1/2

Thomas King, traduit par Lori Saint-Martin et Paul Gagné, Alire, Lévis, 2023, 384 pages

Affaires internes

Dans ce huitième opus (déjà !) de cette série à quatre mains, l’ex-profileur Sebastian Bergman est devenu psychologue à temps partiel, loin de la célèbre brigade criminelle où il a longtemps travaillé. Beaucoup moins volage, il se contente désormais de son rôle de grand-père un peu gaga. Mais voilà que sa fille, qui dirige maintenant l’équipe, est aux prises avec une série de meurtres inexpliqués à Karlshamn, dans le sud de la Suède : trois victimes sans liens entre elles, tuées de la même façon par un tireur isolé. Aucune trace. Aucun motif. Deux autres corps s’ajouteront même à la liste avant qu’on parvienne à dénouer le casse-tête… pour en faire surgir un autre, plus grave encore parce que cette fois un membre de la brigade est impliqué. Et qu’il le veuille ou non, Bergman est en plein coeur de la toile, à la fois avalé par le drame qui le déchire depuis le dévastateur tsunami de 2004 et directement concerné par le flic tueur qui menace maintenant ses proches. Réussira-t-il cette fois à sauver ceux qui comptent pour lui ?

Michel Bélair

Ce qu’on a semé

★★★

Hjorth et Rosenfeldt, traduit par Rémi Cassaigne, Actes Sud, Arles, 2023, 406 pages

Surfer sur les ombres

Dans une autre vie, l’autrice Allie Reynolds a été championne de surf des neiges. En 2003, elle a quitté sa Grande-Bretagne natale pour l’Australie. Là, elle a troqué les pentes enneigées pour les vagues et s’est mise au surf. Mais les deux sports l’habitent toujours, au point d’être au coeur de sa carrière de romancière : après l’efficace thriller Hors-piste, paru en 2021, elle revient avec La tribu, dans lequel elle parvient de nouveau à créer un huis clos étouffant en pleine nature. Cette fois, sur une plage australienne isolée dont une poignée de surfeurs protège jalousement l’accès. En arrière-plan, des disparitions de jeunes touristes. Et Kenna, nouvelle venue au sein du clan, de commencer à craindre pour sa (sur)vie. Pour le sport et ses adeptes, pensons au film Point Break de Kathryn Bigelow. Pour la tension, pensons au roman La plage d’Alex Garland. Écriture efficace dans sa simplicité, chapitres très courts, personnages intrigants réservant quelques surprises : La tribu se boit d’un trait.

Sonia Sarfati

La tribu

★★★1/2

Allie Reynolds, traduit par Manon Malais, Calmann Lévy « Noir », Paris, 2023, 409 pages

Comme une page blanche

Fille de James Lee Burke, Alafair Burke a cosigné plusieurs romans avec Mary Higgins Clark. Travail alimentaire ? Peut-être. Ce qui ne l’a pas empêché de mener en parallèle sa propre oeuvre, dont Sans passé est le plus récent jalon. Roman autonome, on y croise quand même la policière Ellie Hatcher, dont c’est la sixième enquête. Elle trouve ici des réponses aux questions qu’elle traîne depuis l’enfance. Ce, tout en suivant les traces de Hope Miller. Celle-ci avait une vingtaine d’années quand sa vie a « commencé ». Elle a en effet été trouvée près d’une petite ville du New Jersey, inanimée, dans une voiture volée. Quinze ans plus tard, elle est toujours amnésique. Mais elle s’est bâti un semblant de normalité. Jusqu’à ce qu’elle décide de tout quitter pour s’installer dans les Hamptons… avant de disparaître. Derrière elle, une amie inquiète et une goutte de sang pointant vers le passé. Et un tueur en série. On ne réinvente pas la roue ici. Mais on prend plaisir à y mettre l’épaule, le temps d’une de ces lectures aussi distrayantes que vite oubliées.

Sonia Sarfati

Sans passé

★★★

Alafair Burke, traduit par Manon Malais, Les Presses de la Cité/Sang d’encre, Paris, 2023, 330 pages