Catherine Gauthier et les multiples facettes de la nulliparité

Catherine Gauthier aura 40 ans dans quelques mois. Elle n’a pas d’enfant. Elle n’en aura pas. Ce n’est pas complètement son choix. Ce sont les circonstances de la vie qui lui imposent cette décision ; une décision avec laquelle elle est désormais en paix.

« Je me suis toujours dit que mon âge limite était 37 ans, affirme l’autrice, rencontrée sur une terrasse du Vieux-Rosemont. En voyant cette date butoir approcher, encore célibataire, j’ai commencé à discuter avec d’autres amies sans enfant, à lire sur le sujet. Je ne me reconnaissais pas dans le discours ambiant. Le peu de femmes qui s’expriment sur la nulliparité — le fait de ne jamais avoir accouché — revendiquent la non-maternité. Ce n’était pas représentatif de ce que j’observais autour de moi, des femmes pour qui la maternité n’arrivait tout simplement pas, sans que ce soit un choix. Je voulais explorer cette zone grise. »

Dans Je pense que j’en aurai pas, une autofiction présentée sous la forme d’un roman graphique, Catherine Gauthier relate les nombreux questionnements, doutes, deuils et affirmations qui ont jalonné son cheminement.

Pour illustrer ses différents états, l’artiste a fait appel à une mannequin, dénichée sur Instagram, qu’elle a pris soin de photographier sous tous les angles. « Mon rapport à moi-même est trop complexe pour que j’aie songé à me reproduire 8000 fois », lance-t-elle en riant. L’illustratrice, qui travaille à partir de références photo, avait écrit son scénario et réalisé l’entièreté du découpage de son livre avant d’immortaliser son modèle.

« Comme je dessine au crayon de plomb, ça a nécessité des heures et des heures de travail. » Les images aux teintes gris-noir, d’une précision émotionnelle et technique saisissante, reflètent toutes les subtilités et la délicatesse du sujet.

Cinq femmes, cinq expériences

Cette introspection illustrée est entrecoupée de cinq témoignages de femmes nullipares qui racontent leur propre parcours et les raisons qui ont imposé cet état de fait.

« Mon histoire est plutôt banale. Je n’ai pas rencontré la bonne personne à temps, mais je n’ai pas vécu de gros drames qui m’ont empêchée de tomber enceinte. C’était important pour moi de montrer différentes perspectives, d’exemplifier à quel point la non-maternité est plus complexe qu’on le pense, et toutes les formes de deuil qu’elle peut impliquer. »

Le roman graphique rend donc compte de tentatives échouées de procréation assistée, d’étoiles mal alignées, de manque d’énergie, d’horaire surchargé et de maladies qui ont mis un frein aux rêves ou aux attentes de femmes à l’aube de la maternité, et raconte les regrets tenaces, les résignations affirmées ou les soulagements qui les habitent.

Les préjugés qui entourent celles qui ne sont pas mères doivent encore être déconstruits

Un gros contrat

Catherine Gauthier pointe des évidences à travers les différents parcours qu’elle met en scène. Pourtant, ces discussions sont rarement tenues dans une société où le culte de la natalité est encore bien présent, et où les femmes sans enfant détonnent et sont souvent la cible d’interrogatoires non sollicités. « Les gens ne réalisent pas que leurs questions peuvent soulever des tempêtes », écrit-elle.

« Les préjugés qui entourent celles qui ne sont pas mères doivent encore être déconstruits. Elles ne sont pas nécessairement des adolescentes attardées ou des carriéristes. Plusieurs cachent des drames. Elles ne sont pas égoïstes non plus, au contraire. Ça prend du courage pour avouer qu’on ne serait pas capable de faire quelque chose. »

Catherine Gauthier, pour sa part, a compris lors d’un épuisement professionnel que la maternité serait trop exigeante pour elle. « Je sais que je me pousserais à bout. C’est impossible d’être une mère parfaite, mais je sais que j’essaierais. Je me torturerais moi-même, je vivrais des déceptions tous les jours, et je finirais par sombrer. »

La bédéiste remarque au passage que la maternité est souvent un automatisme, qui survient sans qu’on se pose les bonnes questions, ou sans qu’on ait une vision nuancée et réaliste du contrat qui nous attend. « Ça prend une part de naïveté et d’enthousiasme pour avoir un enfant, sinon personne n’en ferait. Mais c’est une grosse responsabilité, et on doit au bébé qui n’a rien demandé de ne pas se lancer à l’aveugle. C’est difficile, parce que sur les médias sociaux, la maternité est toujours exposée de manière positive. Ce n’est pas juste de l’amour inconditionnel et des belles photos. »

Au fil de son parcours, et des réactions qu’elle suscite sur son passage, Catherine Gauthier a cherché à se définir dans le regard des autres, en venant même à se demander s’il était possible d’être femme sans être mère. « De toutes les questions que je pose, c’est la seule à laquelle j’ai vraiment la réponse, et c’est oui. Ça m’a permis de me pencher sur le fait que dans notre société, le bonheur est associé à la famille nucléaire. Ce modèle est loin d’être parfait, et ne représente pas la réalité. Le conte de fées n’existe pas. »

Je pense que j’en aurai pas Catherine Gauthier, XYZ, Montréal, 2023, 136 pages