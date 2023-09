Ceci n’est pas une chronique beauté (et quand bien même…)

J’ai longtemps fui les salons de manucure. À quoi bon aller y perdre mon temps et mes sous ? Tout casserait au bout de trois jours. Je m’en confesse, pour moi, ces lieux rimaient aussi avec une certaine superficialité, ou pire, m’y faire voir aurait trahi quelques-uns de mes sombres traits vaniteux. Je pense aussi garder des souvenirs de ma jeunesse grunge des années 1990 où « faire la fifille » était mal vu parmi mes compagnes du collège qui, en dehors de nos obligatoires jupes roses, prisaient plutôt les pantalons larges, les bottes de combat et les chemises à carreaux. Pour être acceptée, je jouais le jeu, refoulant autant que faire se peut ce qu’au contraire, j’aurais aimé dévoiler. Cachez ce rouge à lèvres, cachez ce petit miroir de casier que les autres ne sauraient voir…

Or, il y a un peu plus de dix ans, au bout du rouleau de ma jeune vie de maman, une amie m’a amenée voir la regrettée Tami, rue Duluth à Montréal. Je m’y étais donc rendue en ricanant comme une sorcière au-dessus de tout ça, levant les yeux au ciel d’appréhensions pécheresses. J’apporterais le dernier Goncourt, on me sacrerait patience et j’en ressortirais avec les plus jolies mains de la ville pour changer les couches de ma fille.

Depuis, je fréquente les bars à ongles avec assiduité. Peut-être avec la même ferveur assoiffée que les messieurs qui se réfugiaient jadis à la taverne du coin. Or, mes endroits de prédilection sont inclusifs, eux. Si je suis ivre, c’est de toutes les histoires que j’y entends, ces discussions d’abord gênées et prudentes, puis ouvertes et décomplexées, ces sourires échangés, souvent complices ou émus, partagés au-delà des classes sociales, de l’âge, des hiérarchies, des origines, des genres ou de tout ce qui marquerait une différence entre la clientèle hyperéclectique à forte majorité féminine.

Des soeurs à l’horizon

C’est en lisant Mes bien chères soeurs (Seuil, 2019) que j’ai trouvé dans les mots de l’écrivaine française Chloé Delaume l’esprit particulier de ces lieux qui sont beaucoup plus que des repères d’esthètes : « Le terme sororité implique l’horizontale, ce n’est pas un décalque du patriarcat. L’état de soeur neutralise l’idée de domination, de hiérarchie, de pyramide. La qualité de soeur, expériences, âges multiples, le cercle est de paroles qui s’écoutent en égales. Différentes mais égales. »

Il suffit souvent d’un simple commentaire sur le vernis d’une autre pour que l’atmosphère tombe dans les confidences, une question de proximité physique peut-être aussi. On y change le monde à petite échelle. La montée des marches est douce, brise l’isolement que plusieurs s’imposent inconsciemment pour rester dans leur bulle.

J’ai appris par la bouche d’une cliente que les douleurs qui empoisonnaient mon existence pouvaient être liées aux premiers symptômes de la ménopause. J’ai présenté les us et coutumes du coin à une nouvelle arrivante, insistant (gentiment) au passage pour dire que le français, ici, n’est pas une langue optionnelle… La semaine dernière, elle est venue chercher des livres chez moi pour son petit dernier. J’y ai vu des êtres se consoler, s’appuyer. C’est ainsi que naissent les rhizomes, aussi forts puissent-ils être, même cachés sous le choix d’une couleur de vernis qui peut prendre des proportions épiques. Comme si soudain, notre vie dépendait d’une nuance de pêche ou de violet. En réalité, le temps de cette décision, aussi futile soit-elle, marque une suspension du temps, une trêve dans le chaos de nos vies.

Ai-je fait mention des coupes d’ongles ; la ballerine, l’amande, l’ovale, le carré, le nail art… ? Pas nécessaire. Les coulisses du superficiel grouillent d’affaires essentielles sans rapport avec l’onglerie. J’ai déjà hâte d’y retourner. Surtout, ne pas oublier de demander la recette de soupe d’orge et de légumes à la fille de la propriétaire qui en vantait les bienfaits. Côté manucure, j’ai envie d’un rouge virant sur le noir. Pourquoi m’en passerais-je ? C’est l’automne, après tout.