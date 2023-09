«Un Québec urbain en mutation», état et dégâts de la ville québécoise

La question de la définition de la ville et de l’urbain se pose d’autant plus adéquatement que le développement du Québec comme beaucoup de régions du monde rend de plus en plus floue la démarcation entre les entités urbaines et rurales. La professeure Régine Robin, spécialiste des métropoles du monde, répondait qu’une ville, c’est une solution concrète à un problème. Son collègue de sociologie de l’UQAM Michel Freitag y voyait plutôt une représentation d’une société donnée.



« La ville, c’est une matérialité, ajoute en entrevue Gérard Beaudet, professeur à l’Université de Montréal. L’urbanité est plus abstraite, de l’ordre des représentations et du projet. Traditionnellement, la ville était un espace relativement compact et circonscrit. Jusqu’au XVIIIe siècle, cet espace était généralement limité par une enceinte et donc facile à repérer. »

L’industrialisation puis la révolution des transports par le train et l’automobile ont permis à cet espace de s’étendre vers les faubourgs et les banlieues. Le nouveau livre Un Québec urbain en mutation rappelle que Montréal comptait 267 730 habitants en 1901 et 818 577 en 1931. Il y avait 162 automobiles en circulation à Montréal en 1907 et 65 000 23 ans plus tard, en 1930. Plus de 7 millions de véhicules à moteur (autos, camionnettes, camions, motos, etc.) circulent maintenant au Québec.