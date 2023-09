Plongée dans le passé pour les écrivains des Amériques

Trust

Hernan Diaz

Inspiré de Rashomon (1950) d’Akira Kurosawa, Trust est une collection de quatre manuscrits à différents stades d’achèvement racontant différentes versions de l’histoire d’un couple d’entrepreneurs ayant fait fortune malgré la Grande Dépression. Dans ce roman lauréat du prix Pulitzer, Hernan Diaz met des récits concurrents en conversation les uns avec les autres pour offrir une grande réflexion sur les mensonges que l’on se raconte à soi-même et les similitudes qui persistent entre le monde de la fiction et celui de la finance. Un brillant exercice de littérature.

De l’Olivier, 6 octobre

Le grand cercle

Maggie Shipstead

Rescapée de l’incendie d’un paquebot, Marian Graves, 12 ans, ne rêve que d’une chose : piloter. À peine entrée dans l’adolescence, elle abandonne l’école et trouve en un riche contrebandier un mécène qui lui fournit un avion et lui permet de réaliser son objectif : faire le tour du monde en survolant les pôles Nord et Sud. Des années plus tard, Hadley Baxter, starlette désabusée et ambitieuse, prête ses traits à l’aviatrice dans un film qui retrace sa vie. Avec Le grand cercle, Maggie Shipstead rend hommage à la soif de liberté et d’autodétermination des femmes à travers les époques.

Presses de la cité, 17 septembre

Possiblement Ruby

Lisa Bird-Wilson

Lorsque ses parents adoptifs mettent fin à leur union, Ruby est amenée malgré elle à entamer un long et éprouvant voyage spirituel pour renouer avec ses racines autochtones. À travers différents témoignages et perspectives, l’autrice métisse etnêhiyaw Lisa Bird-Wilson ne ménage aucun effet de surprise pour soulever d’intéressants questionnements sur l’adoption transraciale et sur l’impact durable des politiques de séparation des familles. Possiblement Ruby est cru, senti et sans concession.

Hashtag, 6 novembre

Les naufragés du Wager

David Grann

En 1740, 250 officiers et hommes d’équipage s’embarquent à bord du vaisseau HMS Wager, en mission secrète pour piller les cargaisons d’un galion de l’Empire espagnol. Lorsque le Wager fait naufrage, une poignée de survivants se retrouvent sur une île désolée au large de la Patagonie. Devant une météo hostile et la quasi-absence de ressources vitales, le tout vire rapidement au cauchemar. Le journaliste américain David Grann livre avec Les naufragés du Wager un grand reportage littéraire qui prend la forme d’un récit d’aventures aussi passionnant que complexe.

Éditions du sous-sol, 11 octobre

Voix / Éclairs / Tonnerres

Myriam J. Chancy

Le 12 janvier 2010, un séisme de magnitude 7 secoue la ville de Port-au-Prince, en Haïti, semant désolation et mort sur son passage. De cette tragédie, Myriam J. Chancy tire une poignante odyssée, racontée à travers les regards, les doutes, les rêves de plusieurs survivants. L’écrivaine d’origine haïtienne capte dans Voix / Éclairs / Tonnerres toutes les nuances des répercussions d’une catastrophe dont l’histoire est en perpétuelle réécriture. Une méditation importante et sensible sur le traumatisme, livrée sur le ton intime des plus grands deuils et des plus grands espoirs.

Remue-ménage, 26 septembre

Les rafales du carême

Zachary Richard

L’auteur-compositeur et poète Zachary Richard fait son entrée dans l’écriture de fiction avec Les rafales du carême, le premier roman de langue française publié par un auteur louisianais depuis près de 130 ans. Pour l’occasion, l’écrivain replonge dans la Louisiane du milieu du XIXe siècle, alors que le Sud subit les contrecoups de la guerre de Sécession. On y suit André Boudreau, un adolescent de 17 ans qui assiste au combat de songrand-père pour regagner son prestige et son pouvoir politique.

Libre expression, 25 octobre

La contrée obscure

David Vann

L’écrivain américain David Vann fait revivre la bataille des Cherokees face aux conquistadors espagnols menés par Hernando de Soto, sur les terres de la Floride, pour composer un récit aussi macabre que captivant. La contrée obscure met en scène une résistance exceptionnelle, nourrie par des mythes fondateurs ramenant aux mystères de la création. Un roman qui s’immerge au coeur des ténèbres pour en extraire l’intime et l’universel.

Gallmeister, 20 septembre

La mer de la tranquillité

Emily St. John Mandel

1912. Un jeune homme mis au ban de la société traverse l’Atlantique en bateau à vapeur jusqu’à l’île de Vancouver, où il tombe amoureux de la nature sauvage. Cinq siècles plus tard, un détective qui enquête sur une anomalie susceptible de prouver la théorie de la simulation entrevoit la possibilité de perturber la chronologie de l’univers. Liés par d’étranges visions, des personnages occupant différents espaces-temps composent avec des sentiments similaires de perte, de manque et de décalage. Dans une logique poétique dont elle seule a le secret, Emily St. John Mandel fait exploser les frontières du monde d’aujourd’hui pour mieux explorer son essence. Elle offre, avec La mer de la tranquillité, son roman le plus ambitieux et le plus abouti.

Alto, 17 octobre

Ouragans tropicaux

Leonardo Padura

Considéré par plusieurs comme le plus grand écrivain cubain de sa génération, Leonardo Padura est de retour avec une dixième enquête du héros qui a fait sa gloire : Mario Conde. Dans La Havane en pleine effervescence, prête à recevoir la visite de Barack Obama et des Rolling Stones, l’inspecteur doit faire la lumière sur le meurtre d’un haut fonctionnaire — et censeur — de la culture de la Révolution. Voyage à travers le temps et l’histoire, Ouragans tropicaux pose un regard sombre et sans concession sur la réalité cubaine à travers les époques, sans jamais perdre de vue le fil haletant de son récit.

Métailié, 13 octobre

Les aiguilles d’or

Michael McDowell

Juste à temps pour l’Halloween, les éditions Alto proposent de se laisser happer par l’univers gothique de Michael McDowell. Savant mélange d’authenticité et de démesure, Les aiguilles d’or plonge au coeur du New York de la fin du XIXe siècle, alors qu’une famille prospère cherche à débarrasser la ville de sa corruption en éradiquant la lignée criminelle des Shanks. Un récit épique et jouissif sur les luttes des classes et la construction artificielle des grandes fortunes.

Alto, 31 octobre