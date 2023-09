Récits intimes et enjeux de société

Pas de lapin dans le chapeau

Marie-Ève Martel

À l’ère des fausses nouvelles et du récent blocage des nouvelles canadiennes sur les plateformes de Meta, Pas de lapin dans le chapeau, de Marie-Ève Martel, arrive à point nommé dans nos librairies. La journaliste et chargée de cours en journalisme à l’Université de Montréal aborde les rouages de son métier, son importance, s’attardant à la déontologie et à la protection des sources. Mais bien plus qu’un simple tour d’horizon sur une profession aujourd’hui malmenée par les courants conspirationnistes, l’essai aborde également les défis à venir, notamment l’arrivée de l’intelligence artificielle et ses menaces pour une information juste et équilibrée.

Somme toute, 18 septembre

Le capital algorithmique

Jonathan Martineau et Jonathan Durand Folco

Jonathan Martineau et Jonathan Durand Folco proposent Le capital algorithmique, une thèse ambitieuse dont l’objectif est de nous faire comprendre l’ampleur des transformations et des mutations en cours concernant justement l’intelligence artificielle. Les deux universitaires, l’un à Concordia, l’autre à l’Université Laval, nous annoncent que les changements techniques sont tels que la civilisation humaine est déjà entrée dans un nouveau stade du capitalisme : le capital algorithmique. Cette notion permet de relier une pléthore de phénomènes hétéroclites comme l’essor des GAFAM, la prolifération des écrans, le télétravail, les cryptomonnaies ou l’industrie des influenceurs.

Écosociété, 26 septembre

Hubert Aquin et les médias

Nino Gabrielli

On ne manquera pas la publication du second tome d’Hubert Aquin et les médias, vaste projet d’anthologie du bibliothécaire Nino Gabrielli sur la production médiatique d’Hubert Aquin qui jette un éclairage nouveau sur l’oeuvre de cet écrivain mythique et homme des médias. L’imposant ouvrage de plus de 600 pages, que l’on espère aussi accessible que le premier tome, couvre cette fois-ci la période de 1949 à 1977 comprenant un florilège de textes autour d’une série cinématographique amorcée sous le titre de travail « Civilisation française ».

Leméac, 25 octobre

Têtes de linotte

Louis Lefebvre

Les grandes oeuvres humaines ne doivent pas cacher celles faites par la nature. Avec Têtes de linotte, l’éthologue et romancier Louis Lefebvre, grand spécialiste des oiseaux, nous raconte d’étonnantes histoires d’innovation chez les bipèdes à plumes : des mésanges qui apprennent à déboucher des bouteilles de lait aux espèces de passereaux qui se transforment en vampires jusqu’aux courlis qui cassent les oeufs d’albatros à l’aide de cailloux. À travers une réflexion sur l’aventure humaine et intellectuelle que constitue la recherche scientifique, l’auteur sonde l’intelligence sous toutes ses formes.

Boréal, 26 septembre

Acadiens, Canadiens et Français. Synthèse des déportations

Robert Larin et André-Carl Vachon

Dans une production historique souvent abondante, il faudra être particulièrement attentif au titre Acadiens, Canadiens et Français. Synthèse des déportations, des universitaires Robert Larin et André-Carl Vachon. En deux parties, l’essai présente une synthèse démographique des populations acadienne, canadienne, insulaire et française au moment où elles furent confrontées aux grands déplacements. Et puis, le livre retrace aussi les itinéraires souvent violents et complexes ayant dispersé les déportés canadiens à travers le monde.

Septentrion, 3 octobre

Chaque promesse est une blessure

Simon Brousseau

Parmi les essais consacrés aux expériences vécues, mentionnons Chaque promesse est une blessure, de Simon Brousseau, un récit intérieur et confidentiel qui raconte la lente dégénérescence du père de l’auteur atteint de la SLA (sclérose latérale amyotrophique), une maladie dégénérative mortelle. L’écrivain deSynapses raconte les 14 derniers mois de son paternel à travers les souvenirs familiaux.

Je pense que j’en aurai pas

Catherine Gauthier

Catherine Gauthier s’interroge avec ce premier album, Je pense que j’en aurai pas, sur l’absence de maternité, un thème délicat que le livre embrasse avec des témoignages de femmes expliquant pourquoi elles n’ont pas voulu (ou pu) avoir d’enfant.

XYZ, 20 septembre

Les déclinistes

Alain Roy

Directeur de la revue L’Inconvénient, Alain Roy, propose une enquête sur les discours anti-immigration de six personnalités : du politicien d’extrêmedroite Éric Zemmour en passant par l’écrivain controversé Michel Houellebecq, le philosophe Michel Onfray ou le polémiste québécois Mathieu Bock-Côté. L’auteur se demande comment ces figures dites publiques ont pu adhérer à la théorie du « grand remplacement » sans craindre de mettre en jeu leur réputation.

Écosociété, en librairie

Godin

Jonathan Livernois

Godin est une première biographie consacrée à Gérald Godin, humaniste, homme de gauche et ancien ministre et député du Parti québécois. Signé Jonathan Livernois, professeur d’histoire littéraire et intellectuelle au Département de littérature, théâtre et cinéma de l’Université Laval, le livre retrace le parcours d’un personnage emblématique du Québec moderne, curieux des autres et amateur de belles lettres. À l’aide d’archives familiales, de documents inédits et d’entrevues avec les témoins de l’époque, l’auteur brosse le portrait de ce « provincial monté en ville » qui est toujours resté attaché à son coin de pays, source de poésie et de son encrage nationaliste.

Lux, 5 octobre

Le duel culturel des nations

Emmanuel Lapierre

Premier essai d’Emmanuel Lapierre, Le duel culturel des nations vient déboulonner plusieurs mythes en la matière en nous présentant la question nationale à travers de nouvelles lunettes. Né d’une mère québécoise et d’un père péruvien, le professeur d’histoire au collège Notre-Dame traite de la question sur un ton intimiste et nous propose même un nouveau concept, celui du « duel culturel des nations ». Exit la confrontation entre les cultures et les origines ethnique, bienvenue à la solidarité humaine.

Boréal, 3 octobre