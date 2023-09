Conflits guerriers et dérèglement climatique

De l’inconvénient d’être russe

Diana Filippova

Le conflit en Ukraine continue d’accaparer les esprits des lecteurs en cette nouvelle rentrée littéraire. Diana Filippova, née en 1986 à Moscou d’une mère russe et d’un père grec, se questionne sur cette partie slave de son identité dans son nouvel ouvrage De l’inconvénient d’être russe. Tout en dressant un portrait sans concession de la Russiecontemporaine, la romancière et essayiste arrivée en France avant l’âge de dix ans présente une autre facette de son pays natal, celle des écrivains proscrits.

Albin Michel, en librairie

Wagner. Enquête au coeur du système Prigojine

Lou Osborn et Dimitri Zufferey

La mort suspecte d’Evgueni Prigojine, leader du groupe Wagner, deux mois après qu’il s’est mutiné contre Vladimir Poutine, a mis au grand jour les intentions du tsar du Kremlin de mettre au pas les membres de l’élite russe. Avec Wagner. Enquête au coeur du système Prigojine, les enquêteurs Lou Osborn et Dimitri Zufferey offrent un éclairage précis sur ce qui représente, selon eux, une menace majeure pour la stabilité mondiale et les intérêts occidentaux. Osborn est enquêtrice indépendante pour l’ONG britannique Centre for Information Resilience et Zufferey est journaliste-recherchiste à la Radio Télévision Suisse (RTS) pour le magazine Temps présent. Le duo est membre d’All Eyes on Wagner, un collectif spécialisé dans la recherche en sources ouvertes et composé de journalistes, d’analystes en cybersécurité, de juristes et d’universitaires.

Du Faubourg, 24 octobre

Avis de tempête

Andreas Malm

Comme on l’a vu encore une fois cet été, les multiples dangers environnementaux guettent aussi notre planète. Le dérèglement climatique à l’aune des catastrophes naturelles s’invite dans la dernière offrande du militant suédois Andreas Malm, Avis de tempête. Ce manifeste théorique de l’auteur de Fascisme fossilese veut un véritable contre-argument contre l’inaction. Dans un monde qui se réchauffe, il est important, plus que jamais, de distinguer le naturel du social, clame le militant. Ainsi, Malm examine un grand nombre de textes contemporains qui interrogent le rapport entre nature et culture. Il en profite pour fournir un panorama critique éclairant sur les théories contemporaines telles que le constructionnisme, l’hybridisme et le néo-matérialisme.

La Fabrique, 31 octobre

Superfaible

Laurent de Sutter

Climat toujours. Et si l’acceptation de notre impuissance pouvait nous sauver ? s’interroge le Belge Laurent de Sutter dans sa nouvelle offrande titrée Superfaible . Le précurseur de la pop philosophie et spécialiste de Deleuze propose un essai qui se lit comme une enquête philosophique sur la fin de la Raison telle que nous l’entendons depuis les Lumières. Le penseur appelle à l’introspection, nous invitant à nous rendre superfaibles pour vivre à nouveau. Un manifeste pour une génération en quête d’idéal.

Flammarion, 26 octobre



L’élite cannibale

Olúfémi O. Táíwò

Enfin traduit en français, L’élite cannibale, d’Olúfémi O. Táíwò, expert en mécanismes de domination sociale et figure montante de la philosophie américaine. Avec son premier ouvrage publié en 2022, Reconsidering Reparations [inédit en français], le professeur à l’Universitéde Georgetown — fort d’une connaissance intime de la tradition radicale noire — soutient l’idée que les réparations devraient être considérées comme un projet orienté vers l’avenir, engagé dans la construction d’un meilleur ordre social. Né de parents nigérians, il explique cette fois comment les puissants se sont approprié les luttes identitaires. L’auteur raconte comment les luttes identitaires, à leur apogée dans les années 1960-1970, ont été instrumentalisées par les élites en les vidant de leur substance politique et de leur potentiel libérateur.

Lux, 20 octobre