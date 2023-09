Cinq affaires à suivre

Points de fuite

Martin Michaud

Comme Victor Lessard et son improbable partenaire sont très occupés par leur série télé (Victor Lessardsur Illico), Martin Michaud fait ici appel à de tout nouveaux personnages en délaissant la scénarisation pour revenir au roman pour la première fois depuis Ghetto X et Jusqu’au dernier cri. Sa toute nouvelle histoire, Points de fuite, se déroule dans un contexte qu’il n’a jamais fréquenté jusqu’ici : le milieu de l’art. Deux familles, les Lavoie et les Lazarre, qui sont pourtant en relation étroite depuis longtemps, entrent en conflit lorsqu’une petite fille est enlevée. En quatrième de couverture, on parle d’une brillante incursion dans le domaine des faussaires et de la contrefaçon. Avant même d’avoir lu une seule ligne, on se réjouit que Michaud revienne au roman.

Libre Expression, 11 octobre

Le don du mensonge

Donna Leon

À Venise aussi, la pandémie a cessé d’occuper toute la place, et le commissaire Brunetti (qui en a profité pour se réapproprier la Sérénissime) est bientôt rattrapé par la réalité dans Le don du mensonge. Une amie d’enfance vient lui annoncer qu’elle suspecte le mari de sa fille d’être mêlé à des affaires louches ; comme cela risque d’impliquer des gens bien placés dans la société vénitienne, Brunetti doit procéder en douceur, sans que l’innommable Pata se rende compte de quoi que ce soit. Avec l’aide de la signorina Elettra et de sa fidèle amie la commissaire Claudia Griffoni, le héros de Donna Leon va ainsi plonger au coeur de la mafia de la ville… et mettre au jour un menaçant panier de crabes où la corruption et les arnaques en tous genres sont monnaie courante.

Calmann-Lévy, 9 octobre

L’étoile du désert

Michael Connelly

Dans L’étoile du désert, Renée Ballard, nouvelle héroïne de Michael Connelly, ne peut plus supporter la bureaucratie et la misogynie de ses collègues du LAPD : elle démissionne… pour revenir à la tête de l’unité des affaires non résolues, qui vient de reprendre forme. On lui donne carte blanche et elle choisit méticuleusement ses partenaires ; bien sûr, ce bon vieux Harry Bosch fait partie de l’équipe. Elle fait appel à lui pour l’aider à résoudre une affaire sordide impliquant deux jeunes femmes tuées de la même façon, à 10 ans d’intervalle. Bosch, lui, veut en profiter pour tenter d’éclaircir le meurtre d’une famille survenu dans le désert de Mojave il y a plusieurs années. Comment ces deux-là, qui ont des problèmes avec tout type de hiérarchie, réussiront-ils à travailler ensemble ?

Calmann-Lévy, 23 octobre

Éclipse totale

Jo Nesbø

Dans Éclipse totale, Jo Nesbø remet encore une fois Harry Hole en scène, mais d’une façon particulièrement tordue. En fait, Hole, qui a été viré de la police après une xième résurrection (voir Le couteau chez lemême éditeur), est engagé ici comme détective privé par un magnat de l’immobilier soupçonné de deux crimes abjects et prêt à payer une fortune pour échapper à la police. Il parvient à retrouver Harry à Los Angeles, où il se défonce avec une actrice déchue qui doit une fortune à un cartel mexicain… Et l’ancien agent secret acceptera l’offre pour sauver sa nouvelle amie. Mais il doit faire vite : il a dix jours pour dessoûler, rentrer en Norvège, faire la preuve de l’innocence de l’homme d’affaires suspecté, empocher la prime et rembourser les Mexicains… Tout un contrat

Série Noire, 15 novembre

Le chant des innocents

Piergiorgio Pulixi

Les deux premiers romans de Piergiorgio Pulixi (L’île des âmes et L’illusion du mal) avaient révélé une écriture puissante et deux personnages d’enquêtrices hors du commun aux prises avec des histoires aussi improbables que sanglantes. Dans Le chant des innocents, c’est plutôt l’énigmatique commissaire milanais Vito Strega qui prend presque toute la place. L’affaire est dérangeante : elle implique des enfants assassins, des adolescents, plutôt, qui commettent une série de crimes violents et inexplicables. Strega est persuadé qu’ils sont tous liés par un secret qu’il faut absolument découvrir avant que la liste des victimes s’allonge encore. Le beau commissaire saura-t-il cette fois réfréner l’obsession de justice qui l’anime ?

Gallmeister, 27 septembre