Roger Frappier, producteur convaincant, souverainiste convaincu

Le déclin de l’empire américain, Un zoo la nuit, La grande séduction… Le nom du producteur Roger Frappier est accolé à plusieurs grands succès du cinéma québécois. Dans un livre à paraître le 30 août, le politologue Denis Monière dresse le portrait d’un grand bâtisseur, dont les convictions indépendantistes auront souvent guidé les choix. En résulte un ouvrage plus proche de l’essai sociopolitique que de la biographie, dont la sortie permet au bouillant producteur de pousser à nouveau quelques coups de gueule sur l’état actuel du milieu du cinéma.

Roger Frappier. Oser le cinéma québécois permet de prendre la mesure de tout le chemin parcouru par l’industrie cinématographique d’ici depuis les années 1960, quand la production locale de films était anémique, quand tous les cinémas à Montréal étaient détenus par les grands studios américains, qui n’avaient que faire du français.

« Il n’y avait aucun film francophone rue Sainte-Catherine. Le premier à avoir été présenté, c’est Red, de Gilles Carle. Les Américains avaient regardé le film sans le son pour voir s’il se tenait. Peut-être que parce que le titre est en anglais, ça les a rassurés aussi », dit avec ironie Roger Frappier, en entrevue au Devoir en marge du lancement du livre qui lui est consacré.

Tout restait à faire à l’époque, et Roger Frappier contribuera à donner ses lettres de noblesse au cinéma québécois. D’abord comme réalisateur de l’audacieux documentaire L’Infonie inachevée autour de l’excentrique Raôul Duguay, le premier film québécois tourné en stéréophonie. Puis, comme producteur, il fondera l’entreprise Max Films, alternant savamment entre cinéma d’auteur — notamment avec Jésus de Montréal, de Denys Arcand — et cinéma commercial (Ding et Dong, le film en étant l’un des nombreux exemples).

Le déclin du cinéma québécois

Mais, surtout, et c’est ce qu’on découvre dans ce livre, Roger Frappier jouera un rôle central en coulisses auprès des milieux politiques pour doter l’industrie d’institutions publiques solides et capables de soutenir ses ambitions. Paradoxalement, c’est envers ces mêmes institutions qu’il est le plus critique aujourd’hui, leur reprochant leur frilosité et une bureaucratie déconnectée de la réalité du terrain.

« Un film comme Le déclin de l’empire américain, ça ne se pourrait plus aujourd’hui. À l’époque, on avait une liberté totale. Aujourd’hui, les institutions trouveraient ça trop niché. L’intervention des institutions dans la scénarisation fait en sorte que le cinéma québécois est de plus en plus middle of the road. Les scénaristes n’osent plus », déplore le producteur avec son franc-parler légendaire.

Dans l’industrie, la réputation de celui que l’on a déjà surnommé le « parrain du cinéma québécois » n’est plus à faire. Denis Monière le décrit comme « un bulldozer qui peut se montrer soupe au lait et faire des colères épiques ».

Roger Frappier a l’habitude des prises de position publiques qui dérangent, et il en fait une fois de plus la preuve : « On est le seul domaine où les institutions se mêlent du contenu. En littérature, les institutions financent les éditeurs sans demander à regarder les livres avant leur publication. En musique, elles financent les maisons de disques aussi directement. Est-ce qu’on verrait un fonctionnaire de la SODEC dire à Daniel Bélanger : “ton refrain n’est pas bon sur telle chanson, il faut que tu le changes, sinon on ne finance pas ton disque” ? »

Lassé par la lenteur des institutions, Roger Frappier a préféré dans les dernières années travailler aux États-Unis. The Power of the Dog, de Jane Campion, qu’il a coproduit en 2021, a obtenu 12 nominations aux Oscar. Pas si mal pour un « p’tit gars de Sorel », né en 1945 dans une famille modeste.

Fier baby-boomer

Ce fils de soudeur fut de cette première génération de fils d’ouvriers à accéder à l’enseignement supérieur. Roger Frappier a mené des études en science politique au collège Sainte-Marie, l’ancêtre de l’UQAM, où aboutissaient tous ceux qui n’avaient pas les moyens d’aller à Jean-de-Brébeuf. Disons que sa cohorte ne s’en est pas trop mal sortie quand même. Ses camarades de classe se nommaient Lise Watier ou encore Harold Mailhot, qui sera plus tard délégué général du Québec à l’étranger, puis sous-ministre. Sur les bancs d’école, il a aussi croisé les futurs felquistes Paul Rose et Pierre-Paul Geoffroy.

L’époque était caractérisée par l’effervescence nationaliste au Québec. Roger Frappier était engagé dans le Rassemblement pour l’indépendance nationale (RIN) de Pierre Bourgault. C’est dans la section locale du parti au collège Sainte-Marie qu’il se liera d’amitié avec Denis Monière. Les deux hommes se sont par la suite perdus de vue, jusqu’au jour où Denis Monière est entré en contact avec Roger Frappier pour lui présenter une première version de ce livre qu’il a écrit sur lui.

« Le déclencheur, ça a été une entrevue qu’il a donnée à Radio-Canada en janvier 2022. Ça m’a fait réaliser que ça faisait 50 ans qu’on ne s’était pas parlé. Je me suis mis à m’intéresser de plus près à son parcours. C’est probablement l’un des Québécois qui ont le mieux réussi à l’étranger, et ce qui est le plus incroyable, c’est qu’il est parti de rien. Je voulais écrire ce livre pour montrer aux plus jeunes générations que ce n’est pas vrai que les baby-boomer s ont eu tout cuit dans le bec, comme on l’entend souvent », explique Denis Monière, à qui l’on doit aussi des biographies de Ludger Duvernay et d’André Laurendeau.

Les Bretonsde l’Amérique du Nord

Pour son nouveau livre, l’ancien professeur en science politique de l’Université de Montréal n’a pas désiré réaliser d’entrevues avec Roger Frappier. Denis Monière s’est plutôt livré à un véritable travail d’orfèvre en se replongeant dans les archives du producteur, désormais âgé de 78 ans.

L’auteur a délibérément décidé d’écarter tout ce qui a trait à la vie privée du producteur. Militant indépendantiste de la première heure, Denis Monière a préféré s’intéresser au rapport évolutif de Frappier à la question nationale.

Si on sent que les convictions profondes de Roger Frappier sont toujours restées les mêmes, on a aussi l’impression que sa ferveur indépendantiste a quelques fois un peu vacillé au fil des années. Comme bien des nationalistes, il a peut-être été tenté de croire qu’une culture foisonnante qui rayonne à l’étranger suffirait au Québec pour assurer son avenir, à défaut d’avoir obtenu l’indépendance politique. Une idée que cherche à démonter Denis Monière à maintes reprises dans cet essai.

« La culture ne peut pas à elle seule garantir l’existence d’un peuple. Tous les peuples qui existent dans le monde se fondent sur l’indépendance politique. Bien sûr que la culture est importante, mais tout miser là-dessus, comme on le fait en ce moment, c’est un piège. Les Bretons aussi ont fait ce choix de miser sur la culture. Avec pour résultat qu’aujourd’hui, plus personne ne parle breton et que la production culturelle bretonne est annihilée par la culture française. Moi, je ne veux pas que l’on devienne les Bretons de l’Amérique du Nord », souligne le politologue.

Vive le Québec libre

Extrêmement pessimiste en ce qui a trait à la situation du français à Montréal, Roger Frappier ne peut que se rallier aujourd’hui aux constats de son ancien camarade de classe. Force est d’admettre que la culture ne pourra garantir la pérennité de tout un peuple, alors que le cinéma québécois représentait en 2022 moins de 10 % des entrées en salle et qu’aucune chanson en français ne figure parmi les 100 titres les plus écoutés sur les plateformes d’écoute les plus populaires.

« L’indépendance du Québec, c’est vraiment la question qui sous-tend tout. Si on était un pays, toute notre relation à la culture changerait. Le cinéma suédois est reconnu comme tel à l’étranger. Le cinéma norvégien, le cinéma danois, le cinéma islandais… Mais le cinéma québécois, lui, n’existe pas. Même s’il rayonne, à l’extérieur du Québec, on en parle comme du cinéma canadien. Et ça ne changera pas tant qu’on ne sera pas un pays à part entière », conclut-il.

Roger Frappier. Oser le cinéma québécois Denis Monière, Éditions Mains Libres, 2023, 270 pages. En librairie dès le 30 août 2023.