Un nouveau propriétaire pour Soulières éditeur

Après avoir souligné ses 27 ans d’existence le 16 août dernier, Soulières éditeur change de main. Robert Soulières passe le flambeau à l’auteur Pierre Labrie, qui devient le nouveau propriétaire de cette maison d’édition spécialisée en livres jeunesse.

« Je ne pourrai jamais remplacer Robert Soulières. Donc, c’est de reprendre tout ce qu’il a monté de beau et d’essayer de continuer dans la même voie en ajoutant mes couleurs », affirme M. Labrie, vendredi, au bout du fil.

En prenant les rênes de Soulières éditeur, qui a été fondé par Robert Soulières et Colombe Labonté, il dit osciller entre « stress et fébrilité ». « Je ne reprends pas une petite maison d’édition. Quand on reprend une maison qui a plus de 450 titres dans son catalogue vivant, c’est quelque chose. »

Le Gaspésien d’origine raconte être à la barre de l’entreprise depuis janvier dernier, mais le changement de main n’a toutefois été complété que cette semaine. M. Soulières sera d’ailleurs à ses côtés encore un moment afin de l’épauler dans la transition, précise-t-il.

Au lieu de transformer les collections créées par son prédécesseur, le conférencier en milieu scolaire relate plutôt avoir voulu en ajouter de nouvelles, comme Chat de gouttière ado. « Je suis toujours près des enseignants et enseignantes et souvent, ce qu’on me disait, c’est qu’il manque de livres pour le passage de la fin du primaire au début secondaire », explique-t-il, depuis Rimouski où est basée la maison d’édition.

D’autres nouveautés cet automne

Parmi les nouveautés de l’automne, M. Labrie mentionne l’arrivée de la première collection d’albums de la maison d’édition, Carré de sable. « Robert a déjà fait des albums chez Soulières éditeur, par contre ils les faisaient hors collection », précise-t-il.

Des titres s’ajouteront aussi dans les collections de poésie petit Fleuve et grand Fleuve, destinées aux élèves du primaire.

En 2024, Pierre Labrie démarrera également la collection Polymorphe qui aura pour but de « ramener des titres disparus qui n’auraient jamais dû disparaître de la littérature jeunesse québécoise », explique-t-il. « Ce sera peut-être des titres chez d’autres éditeurs ou des titres qui sont chez Soulières éditeur que l’auteur dit : “J’aimerais bien ça qu’on le refasse, mais j’aimerais ça retravailler le texte”. Donc on va le faire dans cette collection. »

Si M. Soulières publiait entre 16 et 18 livres par an, M. Labrie, lui, en fera paraître 30 en 2023. « Ça me permettait de mieux placer les nouvelles collections », affirme-t-il.