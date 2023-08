«Lancaster»: l’insoutenable lourdeur du monde

Constance Abigail Stotter ne l’a jamais eu facile. Née avec un traumatisme crânien causé par des coups violents portés à sa mère durant sa grossesse, elle a été agressée, frappée, maltraitée depuis sa toute petite enfance. « Connie » a subi toutes les violences possibles, y compris celles qu’on arrive difficilement à s’imaginer… avant même d’atteindre la puberté. La jeune femme est née dans une maison fréquentée par les clients de passage de sa mère et, le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle en porte les marques : sa vie entière a été façonnée par la violence. La violence comme seul horizon, seule possibilité de s’affirmer aussi.

C’est un peu ce qui explique qu’elle ait littéralement massacré Carol Corman, une autre pensionnaire du Job Corps où elle venait d’être placée près de Lancaster, en Pennsylvanie.

L’Amérique des démunis

Ce désolant constat, on l’apprend dès les tout premiers chapitres de Lancaster, le plus récent roman de Michel Moatti : la violence d’abord, constante, qui définit le personnage de Stotter, puis le meurtre presque tout de suite, sordide. Le tout en moins d’une vingtaine de pages. Puis l’auteur prend du recul, comme pour donner encore plus de relief ou d’envergure à la scène sanglante, et, peu à peu, la vie lamentable de Connie Stotter apparaît, chaque détail plus sombre que le précédent.

Michel Moatti parvient encore une fois à nous surprendre avec une histoire qui ne ressemble à rien de ce qu’il a fait auparavant.

L’image englobe bientôt le contexte social et le lieu physique où tout cela s’est passé, tout près d’une communauté amish… puisque le complice de Connie, Tarabont, en fait partie. À partir de ces deux personnages, elle 18 ans, lui 17, et de leurs vies misérables et sans issue, Moatti en viendra à décrire — presque comme s’il signait un grand reportage pour un magazine ou une chaîne télé — un portrait aussi fidèle que sombre de l’Amérique des démunis.

D’un côté, une communauté fermée sur elle-même, à l’écart de tout, celle des Amish de South Fertility, en Pennsylvanie. On vit là comme au XIXe siècle, à la dure, sans électricité ni rien venant « d’ailleurs », des « Anglais », enfermé dans les tâches quotidiennes, les préjugés et la crainte de tout ce qui est autre, différent. De l’autre côté, le monde ordinaire minable d’un arrière-pays dévasté par le chômage, la misère, l’alcool, la drogue et la violence sous toutes ses formes. Connie Stotter, Tarabont Kheler et leur victime n’ont finalement jamais eu beaucoup de chances de s’en sortir.

La structure du roman, construit comme une spirale tournant sur elle-même, dévoile à chaque nouveau chapitre des éléments de plus en plus précis mettant en lumière le désespoir à la petite semaine respiré par les personnages de cette triste histoire. Michel Moatti — on se souvient des remarquables Alice change d’adresse,Tu n’auras pas peur, Dog Island — parvient encore une fois à nous surprendre avec une histoire qui ne ressemble à rien de ce qu’il a fait auparavant. C’est une rare qualité.

Lancaster ★★★ 1/2 Michel Moatti, Éditions Hervé Chopin, Paris, 2023, 333 pages