«La diplomate»: petits et grands mensonges de la politique internationale

Après avoir abordé avec brio la crise de la quarantaine dans Les occasions manquées (Le Quartanier, 2021), l’écrivaine allemande Lucy Fricke s’intéresse dans La diplomate à une tout autre forme de crise existentielle : la désillusion et la perte de foi d’une femme poussée aux limites de son engagement, voyant ses espoirs d’un monde meilleur fortement ébranlés.

Friederike Andermann, bientôt cinquantenaire, est diplomate au ministère des Affaires étrangères d’Allemagne. Après de premières expériences en Irak et à Berlin, elle est nommée ambassadrice en Uruguay. Dans ce paradis terrestre aussi paisible qu’ensoleillé, où ses principales fonctions consistent à déterminer qui chantera l’hymne et ce qui sera servi lors du banquet de célébration de la Fête nationale allemande, ce qui devait être le point culminant de sa carrière s’avère moins excitant qu’escompté… Jusqu’à ce que l’assassinat d’une jeune ressortissante la plonge dans une tempête médiatique.

Mutée à Istanbul à titre de consul, elle ne tarde pas à devoir mesurer sa force de caractère et ses convictions à un système autocratique beaucoup plus compliqué, violent et corrompu. La diplomate devra venir en aide à Baris, un étudiant berlinois qui se fait arrêter en rendant visite à sa mère, une commissaire d’exposition germano-kurde emprisonnée à Istanbul pour avoir montré des images considérées comme illégales. Pire, les autorités turques ne tardent pas à punir Baris d’une interdiction de sortie du territoire, ce dernier ayant pris part à une manifestation en soutien aux dissidents kurdes, à Berlin, cinq ans auparavant.

Quand elle découvre que les autorités turques tiennent cette information de la police allemande elle-même, et que son ami journaliste se trouve à son tour dans le collimateur du régime, Friederike décide de prendre les choses en main. Manoeuvrant aux frontières de la légalité, elle se heurte rapidement à la fragilité et à l’hypocrisie des relations internationales et de l’État de droit.

S’inspirant de l’histoire vraie de la journaliste allemande Meşale Tolu, arrêtée à Istanbul en 2017, Lucy Fricke dénonce avec un humour mordant et un délicieux cynisme la violence politique et les dérives autocratiques, tout en exposant avec nuances la vacuité de la diplomatie de crise et la fragilité des idéaux.

On retrouve avec plaisir la plume rythmée et pince-sans-rire de la romancière, qui sonde avec crédibilité et sensibilité l’âme de fonctionnaires torturés par leur impuissance. Elle rend aussi avec élégance la beauté majestueuse et intrigante de la capitale de la Turquie ; une ville figée dans le temps qui offre un contraste grandiose avec les tumultes intérieurs des personnages et les tragédies tant migratoires que fondamentalistes abordées dans le roman. Un récit aussi efficace que passionnant, qui tourne le regard vers l’individu sans jamais perdre de vue son insignifiance dans la grande marche du monde.

La diplomate Lucy Fricke, traduit par Isabelle Liber, Le Quartanier « QR », Montréal, 2023, 256 pages