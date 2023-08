«Résister et fleurir», Jean-Félix Chénier et Yoakim Bélanger

Au printemps 2020, Jean-Félix Chénier, professeur de science politique au collège de Maisonneuve, donne en vidéoconférence, confinement oblige, un cours sur l’utopie et la dystopie. Pour illustrer ses propos, il évoque la lutte de résidents d’Hochelaga s’opposant à la construction d’un terminal de transbordement de conteneurs qui pourrait bien être une abominable source de bruit, de poussière et de vibrations. Leur utopie : faire de ce terrain vague convoité par Ray-Mont Logistiques un parc-nature où « résister et fleurir ». Dans ces séances des plus stimulantes, des échanges complexes, mais jamais abstraits, sont convoqués de multiples textes littéraires et théoriques, de Musil à Orwell, de Sandel à Atwood, de Sehili à Gorman. Portée par les éclatantes aquarelles de Yoakim Bélanger, tour à tour angoissantes et bucoliques, la BD rend un vibrant hommage à l’effervescence qui apparaît ici et ailleurs au sein d’un nombre croissant de communautés déterminées à se soustraire aux sacro-saintes lois du marché.

Christian Saint-Pierre

Résister et fleurir ★★★ 1/2 Jean-Félix Chénier et Yoakim Bélanger, Écosociété « Ricochets », Montréal, 2023, 176 pages