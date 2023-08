Kafka, célèbre malgré lui

Certains auteurs semblent immortels, d’autres sombrent dans l’oubli. Après un temps, qu’en reste-t-il ? Dans sa série mensuelle Faut-il relire… ?, Le Devoir revisite un de ces écrivains avec l’aide d’admirateurs et d’observateurs attentifs. Aujourd’hui, place à Franz Kafka (1883 – 1924), depuis longtemps grande fierté de Prague, mais que la ville tchèque ne pouvait célébrer de son vivant tant la peur de publier de l’écrivain était immense. Sans compter le nombre imposant de ses manuscrits restés inachevés. Ce qui n’a pas empêché l’auteur du Procès et de La métamorphose de marquer la littérature du XXe siècle.

On qualifierait sans doute aujourd’hui Franz Kafka de citoyen du monde, lui qui pourtant n’a pas beaucoup voyagé. Sauf bien sûr dans son imagination débordante.

Cet être frêle, mort de la tuberculose, a grandi dans un milieu familial confortable, celui de la bourgeoisie commerçante juive germanisée de Prague, alors que cette partie de l’Europe était sous domination austro-hongroise. Nullement attiré par son héritage juif, il s’intéressera beaucoup plus tard à la Bible, ainsi qu’à la littérature yiddish et aux textes hassidiques. Sans compter qu’il maîtrisait l’allemand à la perfection, pas toujours un avantage, car sa méconnaissance du tchèque l’isolait de plusieurs cercles.

Or, malgré les tourments, rien n’égalait le refuge de l’écriture, nécessité viscérale pour Kafka, rivé à sa plume comme d’autres entrent en religion. Si de son vivant il n’a jamais cessé de noircir des pages — romans, nouvelles, poèmes, carnets intimes, correspondance abondante —, Kafka n’a que très peu publié. Par manque de temps ? Son emploi de fonctionnaire des assurances lui laissait une certaine liberté de création, surtout la nuit, pour une oeuvre voyant rarement la lumière publique.

Il a fallu la « trahison » d’un ami, Max Brod, à qui Kafka avait confié ses manuscrits, le sommant de les brûler après sa mort, qui surviendra dans un sanatorium, alors qu’il était âgé de 41 ans. Brod n’en fera rien, permettant ainsi au monde germanophone, et rapidement partout ailleurs, de découvrir le génie de l’auteur du Château et de son imposant Journal.

« Si vous voulez détruire vos manuscrits, allez-vous le demander à votre plus grand admirateur et en même temps votre meilleur ami ? » se demande Serge Lamothe, écrivain (Tarquimpol, Mektoub, Oshima, tous chez Alto). En 2003, le réalisateur et metteur en scène François Girard, un ami de longue date, lui a demandé, pour la scène du théâtre du Nouveau Monde (TNM), une relecture théâtrale du Procès, le récit absurde d’un homme banal, Joseph K, se réveillant un bon matin sous le coup de la justice, mais ignorant son crime. Cette collaboration allait changer la trajectoire de Serge Lamothe, alors aux études doctorales en littérature à l’Université Laval, préférant par la suite se consacrer exclusivement à l’écriture.

L’auteur n’a jamais oublié la réflexion d’un de ses anciens professeurs, Marcel Bélanger, à savoir que « dans la vie d’un écrivain, il y a avant la lecture du Journal de Kafka et après la lecture du Journal ». « Certaines phrases frappent au coeur, souligne celui qui a également travaillé pour l’opéra et le cirque. Quand vous prétendez devenir écrivain et lisez des passages comme “Un livre doit être la hache qui brise la mer gelée en nous”, ça donne le vertige. »

Sa connaissance fine de Kafka l’amène toutefois à porter un regard critique sur notre intérêt à l’égard de son univers. S’il était logique de monter une oeuvre aussi connue que Le procès au TNM, Serge Lamothe aimerait bien que les lecteurs ratissent plus large. « Les recherches d’un chien, un texte magnifique où tout est vu du point de vue d’un chien, ferait une pièce splendide, mais il est peu connu. Même chose pour sa correspondance. Sa Lettre au père compte une cinquantaine de pages — il ne l’a bien sûr jamais expédiée à son père ! — et on voit que c’est d’abord un travail littéraire. »

« Allons-nous voir la bébitte ? »

Sa passion pour la mise en scène et ses fonctions de directeur artistique du théâtre Denise-Pelletier font parfois oublier que Claude Poissant est aussi dramaturge (Si tu meurs, je te tue, Les enfants d’Irène). Lui-même avait quelque peu délaissé l’écriture, rêvant pourtant de produire une adaptation théâtrale de La métamorphose. Pourquoi ne pas s’atteler lui-même à la tâche ? lui a-t-on répété. C’est ce qu’il a fait en 2021, se permettant de transposer l’action de 1912 aux années 1960, et de Prague au Québec. Mais dans les deux cas, le pauvre Gregor ne s’en sort pas : un beau matin, sans crier gare, le voilà transformé en « monstrueux insecte ».

« On me demandait souvent pendant la préparation : allons-nous voir la bébitte ? dit Claude Poissant en rigolant. Mais il ne fallait surtout pas la voir ! Grâce aux comédiens, les spectateurs pouvaient l’imaginer de n’importe quelle manière. » Son intérêt pour le texte, et pour Kafka en général, remonte aussi à l’adolescence, quand il a senti que La métamorphose pouvait dire beaucoup de choses sur l’oppression du confinement — Gregor est reclus dans sa chambre et personne ne souhaite qu’il en sorte — , y injectant des préoccupations plus personnelles, puisant dans son passé familial.

« Kafka n’est pas manichéen, ne nous dicte pas quoi penser, et on peut ainsi l’interpréter de mille façons, souligne celui qui se sentait autorisé de transposer La métamorphose dans le Québec de sa jeunesse. C’est à la fois un miroir familial et un miroir de société. » Et pour le public adolescent du théâtre Denise-Pelletier, la matière de ces personnages semble taillée sur mesure pour eux. « Ils affichent l’exaltation de tous les sens, selon le directeur artistique, pris par ce plaisir de la claustrophobie et du vertige. Cette sensibilité, ça rend vivant, ça donne de l’espoir. Je me dis aussi qu’il y a toujours l’oeil de Kafka qui rit de nous voir rire avec autant de passion sur ses éléments sombres. »

Le rire de Kafka ? On raconte que sa lecture d’extraits du Procès à des amis dans une taverne à Prague a fait rire son auditoire, prouvant, selon Serge Lamothe, qu’il y a « un malentendu historique autour de Kafka ». L’écrivain se dit aussi allergique au qualificatif « kafkaïen », qu’on utilise « à toutes les sauces ». Claude Poissant, lui, y voit un « conteur », alors que tant d’autres le réduisent à une figure au destin tragique, plus d’une fois fiancé, jamais marié, et aux désirs homosexuels refoulés — dans la toute première version du Journal publié après la mort de Kafka, Max Bord a expurgé toutes les références homoérotiques.

L’humour chez Kafka n’est pas ce qui a séduit Réal Godbout, le célèbre créateur, avec le regretté Pierre Fournier, de deux figures mythiques de la bande dessinée québécoise, Red Ketchup et Michel Risque. Godbout fréquente l’oeuvre de l’écrivain depuis longtemps et a consacré sept ans de travail à une adaptation de L’Amérique en bande dessinée, laquelle a été publiée en 2013 aux éditions La Pastèque. C’est l’aspect « road movie » qu’il trouvait le plus attirant, désireux qu’il était de prendre aussi quelques libertés.

« Certains m’ont reproché une fin en queue de poisson, mais c’est un roman inachevé ! affirme celui qui a récemment adapté L’Odyssée d’Homère avec son fils Robin Bourget-Godbout (Heureux qui comme Ugo, La Pastèque). Karl Rossmann, le héros, s’en va vers de nouvelles aventures, et le lecteur peut imaginer ce qu’il veut. Dans ses notes, Kafka avait même évoqué la possibilité que Rossmann se fasse lyncher ; j’en ai fait un dessin, mais je n’ai pas retenu l’idée. » Au milieu de toutes les pérégrinations de ce jeune émigrant sans le sou dans les États-Unis des années 1910, Godbout a eu la belle idée de donner à un des personnages les traits de Kafka, facilement reconnaissable aux yeux de ses admirateurs.

Ils sont d’ailleurs nombreux à être encore séduits par ses univers étranges, ses personnages tourmentés, et sa conscience exacerbée du monde qui l’entoure. Tout cela continue de résister au temps. « Kafka est plus que jamais d’actualité, selon Serge Lamothe. En ce moment, on parle beaucoup d’intelligence artificielle (IA). Et si le tribunal invisible du Procès était une IA nous accusant de façon erronée ? Il y a quelque chose de très visionnaire chez Kafka quand il imagine un inspecteur disant ne pas savoir qui vous accuse, de quoi on vous accuse, et que son rôle est seulement de vous arrêter… »

Extraits « Ma vie consiste et au fond a toujours consisté en tentatives d’écriture le plus souvent ratées. […] La houle de l’écriture est tout ce qui me détermine. » Lettre à Felice Bauer « L’écriture était la direction la plus prolifique de mon être, tout s’est rué là-bas en laissant vides les capacités tournées d’abord vers les joies du sexe, du manger, du boire, de la réflexion philosophique, de la musique. » Journal « C’étaient de vieux livres racornis ; une couverture était presque fendue par le milieu, les morceaux ne tenaient que par quelques fils. “Comme tout est sale ici”, fit K. en secouant la tête […]. K. ouvrit celui qui se trouvait au sommet de la pile : une image inconvenante surgit. Un homme et une femme nus étaient assis sur un canapé, l’intention générale du dessinateur était claire […]. K. ne feuilleta pas plus avant, il ouvrit simplement la page de garde du deuxième ouvrage, c’était un roman intitulé : Les tourments que Grete dut endurer de la main de son époux Hans. “Voilà les recueils de lois qu’on étudie ici, fit K., c’est par de tels individus que je dois être jugé.” » Le procès « Selon une opinion répandue, la peur du mariage viendrait souvent de ce que l’on craint d’avoir des enfants qui vous feraient payer plus tard tous les torts qu’on a eus soi-même envers ses parents. Je ne crois pas que cela ait joué un rôle très important dans mon cas, la conscience de ma culpabilité me vient trop réellement de toi, elle est aussi bien trop convaincue de son caractère unique, je peux même dire que ce sentiment d’être unique fait partie de sa nature douloureuse, une répétition est inconcevable. Et pourtant, j’avoue qu’un fils comme moi, un fils muet, apathique, sec, dégénéré, me serait insupportable, il est probable qu’à défaut d’une autre possibilité, je le fuirais, j’émigrerais, comme tu as voulu le faire un jour à cause de mon mariage. Ceci, donc, peut également jouer un rôle dans mon incapacité de me marier. » Lettre au père