Notre sélection jeunesse du 26 août

Chansons pour son fils

Comme tant d’autres artistes qui ont flirté parfois avec grâce, plus souvent avec maladresse, avec l’album jeunesse, Grand Corps Malade s’adonne à son tour à cet exercice exigeant. Oui, car s’adresser aux enfants, à ce lectorat qui flaire plus que tout l’opportunisme, qui décroche à la première incongruité, reste ardu. Sous forme d’album magistralement illustré par Thomas Baas, des tableaux atmosphériques qui nous propulsent dans Paris et Saint-Denis, l’artiste raconte l’attente de la paternité, anticipe la venue du bébé et l’amour qu’il fait naître. À la manière de Renaud — dont il souligne le talent et l’inspiration —, il s’adresse directement à son fils sous forme de textes courts et poétiques, deux chansons disponibles sur les plateformes de musique. Si toute la tendresse d’un père pour son enfant est palpable dans cet album majestueux, le petit, du haut de ses trois ans, saura peut-être apprécier l’ensemble de cet héritage, sans toutefois saisir les nuances de cet adulte qui se parle beaucoup plus qu’il ne s’adresse à son fils.

Marie Fradette

Définitivement - Tu peux déjà

★★★

Grand Corps Malade et Thomas Baas, Les Arènes et Anouche Productions, Paris, 2023, 54 pages. 3 ans et plus.

L'importance du souvenir

« Sa cuillère plongée dans son bol, Nasha regarde Ma’Anna […] Depuis qu’à la télé on parle de ces histoires de pensionnats et d’enfants disparus, [son] visage […] est couleur tristesse. Et pire que tout, elle ne chante plus ! » Jusqu’au jour où, de façon inopinée, une « ombre à la “chevelure mêlée de feuilles et de plumes” se présente à Nasha et lui raconte le passé de ces peuples qui “savaient vivre autrement” ». Cécile Roumiguière aborde avec subtilité, délicatesse et poésie le sujet des pensionnats pour Autochtones et surtout l’importance de porter fièrement la mémoire des ancêtres pour retrouver la fierté. L’approche métaphorique adoptée par l’autrice assure une lecture lumineuse, légère et poétique loin des nombreux textes frontaux publiés dans les dernières années. Et les tableaux somptueux de Justine Brax assurent un complément tout aussi aérien. Une dominance de couleurs ocre contraste avec des bleus profonds et quelques motifs amérindiens assurant une plongée onirique dans l’histoire de ces peuples.

Marie Fradette

Nasha

★★★1/2

Cécile Roumiguière et Justine Bra, Albin Michel Jeunesse, Paris, 2023, 40 pages. 6 ans et plus (parution en septembre).

L’art de la mignonnette

Le pouvoir de l’art a ses limites, c’est entendu, et les qualités esthétiques d’un dessin d’enfant sont discutables. Or, dans la plus récente proposition de Roxane Brouillard, Le dessin trop mignon, les conséquences de l’oeuvre que réalise Martin pour se distraire de son ennuyant cours de mathématiques sont colossales. « Le dessin le plus mignon du monde » pétrifie la personne qui le regarde et soumet l’école à un véritable chaos, créant un théâtre d’événements aussi improbables que loufoques. Même les méthodes imaginées pour ramener l’ordre, créatives et non orthodoxes, libèrent un flot de rires. Cathon illustre cet univers déjanté, imbibé d’un plaisir aux situations décalées, créant des fresques touffues qui recèlent une multitude de détails saugrenus. À la veille de la rentrée scolaire, voilà un scénario que l’on ne souhaite pas au corps enseignant, mais vivement des espaces de liberté pour créer d’aussi belles envolées !

Yannick Marcoux

Le dessin trop mignon

★★★1/2

Texte de Roxane Brouillard et illustrations de Cathon, Fonfon, Montréal, 32 pages. À partir de 6 ans.

Des héros et des bas

La parution précédente en solo d’Orbie, La fin des poux ?, a raflé le Prix du livre jeunesse de la bibliothèque de Montréal, en plus d’être finaliste aux Prix littéraires du Gouverneur général. Sa nouvelle bande dessinée, Le tiroir des bas tout seuls, était donc fort attendue. Un succès qui induit aussi l’écueil du jeu des comparaisons. Heureusement, l’autrice-illustratrice ne fléchit pas. De nouveau, elle aborde un sujet apparemment trivial, exploitant ses angles morts tout autant que ses lieux communs avec beaucoup d’humour. Cette fois, les jeunes protagonistes de l’histoire abordent l’insondable mystère de ces bas qui disparaissent dans la machine à laver. Leur enquête ne laisse rien au hasard et révèle, une fois de plus, le sens de l’observation aiguisé d’Orbie. Poussant la logique de ses mises en scène à la limite de l’absurde, distillant une touche d’humour dans ses dialogues abondants et dans la minutie de ses aquarelles, l’artiste fait mouche, pour notre bon plaisir.

Yannick Marcoux

Le tiroir des bas tout seuls

★★★1/2

Orbie, 400 coups, Montréal, 2023, 72 pages. À partir de 7 ans.