Le 12 août dernier, on a acheté encore plus de livres québécois

La dernière journée du « 12 août, j’achète un livre québécois » est celle qui a connu les meilleures ventes depuis que l’événement a été lancé en 2014. Les achats de fiction québécoise ont été multipliés par sept ce samedi-là si on les compare à quatre samedis d’été précédents. Et l’engouement pour la bédé a tenu cette année du tsunami : le genre a compté des ventes 16 fois supérieures à l’habitude, selon le bilan Gaspard.

Le 12 août dernier, 80 % de tous les livres vendus dans les librairies indépendantes étaient des livres québécois, selon ce bilan produit par la Banque de titres de langue française (BTLF), qui échantillonne environ 60 % du marché mais ne compte pas les librairies Renaud-Bray et Archambault.

Les tendances des dernières années se maintiennent : c’est toute la littérature qui est privilégiée ce jour-là. Les lecteurs achètent le 12 août davantage de livres, de davantage d’auteurs, en plus grande variété. La journée est aussi très bénéfique pour les livres de fonds - ceux qui ne sont pas des nouveautés. Cette année, 3704 titres québécois différents ont trouvé preneurs ; les livres de fonds ont vu leurs ventes augmenter de 157 %.

Sortie ingrate et sortie de fête

Ce qui n’empêche pas les nouveautés de tenir le haut du pavé des palmarès des meilleures ventes du dernier 12 août. Quelque 903 nouveautés différentes ont été vendues ce samedi-là.

Alors qu’avant 2014, une date de sortie de livres en août était ingrate, sinon à éviter, entre les achats de livres de vacances et la rentrée littéraire, des éditeurs prévoient désormais des sorties de livres importants pour l’événement, ont confirmé au Devoir des artisans du milieu.

En littérature, Gaspard voit en tête du palmarès le plus récent lauréat du prix Robert-Cliche, La rumeur du ressac, de Line Richard (VLB). Le livre devance Kau Minuat. Une fois de plus (Mémoire d’encrier), de Joséphine Bacon, et Ce que je sais de toi, d’Éric Chacour (Alto). En jeunesse, Élise Gravel, habituée de ces sommets, trône avec sa coautrice Melissa Mollen Dupuis et leur Nutshimit. Un bain de forêt (Scholastic). En bande dessinée, le dernier Michel Rabagliati, Rose à l’île (La Pastèque) l’emporte.

Ce palmarès, comme le bilan annuel de Gaspard, témoigne de l’assise solide qu’a pris la vision autochtone dans le coeur des lecteurs depuis un peu plus d’une décennie. Cet amour est toué cette fois par Joséphine Bacon et Michel Jean, avec cette année en jeunesse l’arrivée de Melissa Mollen Dupuis.

Le 12 août se démarque aussi pour son effet sur les librairies hors des grands centres que sont Montréal et Québec. On compte dans les régions un effet multiplicateur de + 753 % sur les ventes de livres, alors qu’il est de +576 % dans la grande région de Montréal et de +620 % ans celle de Québec.

Le site leslibraires.ca avait de son côté déjà publié son palmarès des livres les plus vendus du 12 août. À partir du sommet, tous genres confondus, on trouve dans le top-5 Rose à l’île et Nutshimit, puis Le retour de l’oie blanche, de Mélissa Perron (Hurtubise), La rumeur du ressac, et Le ti-pou d’Amérique de 7 à 12 ans, de Sarah Hamel (Saint-Jean).

Pas d’essoufflement en vue depuis cette 10e édition, donc. Bien au contraire. Cette initiative d’encouragement et d’amour pour le livre d’ici est, rappelons-le, née spontanément sur les réseaux sociaux en 2014. Elle s’est institutionnalisée depuis, a provoqué l’arrivée de quelques nouvelles subventions pour la promotion en librairie et est désormais promue par tous les commerces du livre, pas seulement les indépendants.

Les librairies Renaud-Bray et Archambault n’avaient pas répondu aux questions du Devoir au moment où ces lignes étaient écrites.

Les livres les plus vendus le 12 août 2023 (catégorie littérature), selon le bilan Gaspard 1. La rumeur du ressac, Line Richard (VLB) 2. Kau Minuat. Une fois de plus, Joséphine Bacon (Mémoire d’encrier) 3. Ce que je sais de toi, Éric Chacour (Alto) 4. Les marins ne savent pas nager, Dominique Scali (La Peuplade) 5. Maple, David Goudreault (Stanké) 6. Copilotes, Sophie Laurin (Hurtubise) 7. Kukum, Michel Jean (Libre Expression) 8. Mélasse de fantaisie, Francis Ouellet (La Mèche) 9. Là où je me terre, Caroline Dawson (Éditions du remue-ménage) 10. La sainte paix, André Marois (Héliotrope)