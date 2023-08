Le tremplin de l’empire américain

Les Cherokees, les Creeks, les Choctaws, les Séminoles et les Chickasaws étaient désignés comme les « Five Civilized Tribes » par le pouvoir blanc colonial des États-Unis. L’appellation contrôlée voulait légitimer ou encenser certaines pratiques réputées civilisées, dont la religion chrétienne, l’écriture, le commerce marchand et… l’esclavage des Noirs. Cette acculturation aux us et coutumes des envahisseurs n’a pourtant pas protégé le quintette de nations contre une politique de déportation massive appliquée de force au début des années 1830.

Les longues marches à l’ouest du Mississippi étalées sur des milliers de kilomètres ont expulsé environ 80 000 personnes pour leur voler des millions d’acres de la Géorgie ou de l’Alabama actuels. Ce nettoyage ethnique (qui comprend l’extermination des plus résistants), justifié par une conception exclusivement blanche de la démocratie, de la liberté et de la citoyenneté de la jeune République, a engendré la « Piste des larmes » (Trail of Tears) traversant neuf États de l’Union.

« Les États-Unis font ainsi partie des pays qui ont utilisé leur bureaucratie et les outils d’un État moderne (avec une quantité astronomique d’archives !) pour organiser ces déplacements forcés et ces réorganisations de populations dans le cadre de leur construction identitaire », explique l’historienne québécoise Mylène Desautels dans son livre Le XIXe siècle américain (Septentrion). « Or, non seulement le pays de la liberté et de la démocratie n’est généralement pas associé à ce genre de démarche, mais le récit national officiel a longtemps relégué à la marge ce vaste mouvement de déportation. »

La société américaine nous laisse souvent perplexes à cause de ses excès. J’ai voulu creuser certains sujets autour de cette perplexité. […] J’ai voulu, en particulier, fouiller les racines des conflits pour mieux comprendre ce qui se passe là-bas.

L’ouvrage propose huit points d’ancrage dans le XIXe siècle américain. Il y est aussi question de la révolte et du procès des esclaves déportés par le navire La Amistad, de la guerre civile et de l’ère de la reconstruction après ce conflit fratricide (1865-1877).

Quatre chapitres sont consacrés à autant de personnages phares : les présidents Andrew Jackson et Abraham Lincoln ; les anciens esclaves militants abolitionnistes Frederick Douglass et Harriet Tubman.

Raconter des histoires

Tout ça, pourquoi ? D’abord, pour bien raconter de bonnes histoires sur la vilaine, la grande, l’Histoire avec une grande hache, comme le dit une célèbre formule.

« J’ai choisi des événements hauts en couleur et des vies peu banales, dit Mme Desautels en entrevue. Mais ces vies, comme les anecdotes, doivent révéler quelque chose de plus grand sur les États-Unis au XIXe siècle. »

Mylène Desautels s’intéresse à l’épopée américaine en particulier, « depuis toujours ». Elle a assumé cette passion en lisant des romans historiques, en regardant des films et des séries, mais aussi — et surtout — par des études spécialisées dans cette discipline, qu’elle enseigne au cégep depuis deux décennies.

Le livre paraît dans la collection « Aujourd’hui l’histoire », qui reprend et enrichit des sujets développés dans l’émission éponyme d’ICI Première. Le professeur Carl Bouchard de l’Université de Montréal, collaborateur à l’émission — lui-même vient de publier La paix, malgré tout, dans la même collection —, a suggéré à Mme Desautels de se joindre à l’équipe. Le XIXe siècle américain, son premier livre, reprend et enrichit les thèmes qu’elle a développés au micro en bénéficiant de ses indéniables talents de pédagogue et de conteuse.

« Nos voisins occupent une grande place dans l’actualité et souvent, c’est difficile de les comprendre, dit l’autrice. La société américaine nous laisse souvent perplexes à cause de ses excès. J’ai voulu creuser certains sujets autour de cette perplexité. […] J’ai voulu, en particulier, fouiller les racines des conflits pour mieux comprendre ce qui se passe là-bas. On a l’impression de ne jamais avoir vu une polarisation aussi forte que celle observée actuellement aux États-Unis. J’ai voulu montrer que cette division a sa source au XIXe siècle. »

Deux forces s’affrontent dès la naissance du pays, ajoute-t-elle. Une force veut conserver pour les seuls Blancs les acquis de la révolution, la liberté et les autres droits fondamentaux. Une autre, portée par une grande partie de la société, lutte pour avoir accès à ces mêmes droits.

« Ces deux forces vont s’écarter puis s’affronter violemment autour de l’enjeu central de l’esclavage, poursuit l’observatrice. Certains conservateurs américains essaient encore aujourd’hui d’effacer cette réalité en accusant les historiens de réduire l’histoire du pays à la composante raciale. Quand on retourne aux sources, on voit au contraire que cette fracture était centrale. »

Un extrait cité du discours de Frederick Douglass prononcé au lendemain du 4 juillet 1852 résume cette situation en demandant ce que représente la fête nationale pour un esclave américain. « Pour lui, votre célébration est une farce ; votre liberté vantée, un permis impie ; vos cris de liberté et d’égalité, la moquerie creuse, écrit-il. Il n’y a pas une nation sur la terre coupable de pratiques plus choquantes et sanglantes que celle des gens des États-Unis à cette même heure. »

Un péché originel

Au total, c’est aussi le rappel du péché originel de cette nation forgée dans l’esclavage, la répression des Autochtones et, au bout du compte, l’idéologie raciste du suprématisme blanc qui s’expose en huit temps. Le président Jackson incarne cette tare. C’est lui qui fait déporter les Autochtones. C’est lui aussi qui assure un soutien indéfectible aux esclavagistes du Sud. Le président Trump avait choisi le portrait de ce prédécesseur batailleur et protopopuliste pour orner son Bureau ovale.

« Ce n’est pas une analyse a posteriori : le suprémacisme blanc s’affichait très, très clairement, dans les discours, les journaux et même les slogans électoraux pour la présidentielle, dit Mme Desautels. Les Américains ont eu tendance, particulièrement durant la guerre froide, à s’afficher comme un pays qui n’a pas colonisé, alors qu’en réalité, ils ont été une puissance colonisatrice. La colonisation intérieure se fait sur des territoires habités. Elle s’étend ensuite de manière contiguë avec Porto Rico, Panama, Cuba et les Philippines. »

La remarque que l’ouvrage semble finalement développer une perspective assez woke sur l’oppression par les Blancs fait réagir l’autrice. « Je rapporte ce que je vois. Quand on raconte Jackson, Tubman ou la Piste des larmes, les faits sont là. Si ça compose une vision woke de l’histoire, c’est justement parce que ces faits rappellent une oppression constante et les luttes contre cette discrimination. »

Toute affirmation est en même temps une négation. L’historienne expose sa vision enténébrée du XIXe américain sans nier qu’une autre Amérique existe, notamment celle où Tocqueville a saisi la naissance d’un nouveau régime démocratique.

Les États-Unis continuent aussi d’influencer le monde (et le Canada en particulier) par leurs idéologies conservatrices et populistes, mais aussi celles à gauche avec la mouvance diversitaire, le mouvement #MeToo et les protestations liées au mouvement Black Lives Matter.

« Oui, j’ai fait des choix et ma plaquette propose un certain regard sur le XIXe siècle américain, conclut l’historienne. Mais je ne suis pas d’accord pour dire que ma vision est noircie. Certains personnages exposés dans le livre sont très inspirants et américains. Je parle d’acteurs qui ont fait changer les choses, qui ont étendu les droits jusqu’à les enchâsser dans la Constitution. »

Le XIXe siècle américain. De la déportation des Autochtones à la guerre civile Mylène Desautels, Éditions du Septentrion, « Aujourd’hui l’histoire », Québec, 2023, 180 pages.