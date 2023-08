«La blague du siècle» : la vie est une farce

Avec La blague du siècle, Jean-Christophe Réhel a voulu se détacher de Ce qu’on respire sur Tatouine (Del Busso, 2018), lequel lui avait valu le Prix littéraire des collégiens en 2019. Dans ce roman porté par un long souffle poétique, le poète, romancier et scénariste suivait les tribulations d’un jeune commis dans un Super C atteint de fibrose kystique, qui fuyait la réalité en se projetant dans l’univers de Star Wars.

« Avec La blague du siècle, je voulais vraiment trouver une autre forme. Dans mon parcours, ce roman est important pour moi parce que ça va marquer l’avant/après. J’ai beaucoup parlé de fibrose kystique avec Tatouine et avec la série L’air d’aller. Je crois que je n’en parlerai plus et que je vais avoir fait pas mal le tour. Avec La blague du siècle, je parle d’autres maladies. Je pense que je parlerai toujours de maladie parce que ça fait partie de moi. Une vie sans maladie, c’est pas très intéressant », confie Jean-Christophe Réhel, qui vit avec la fibrose kystique.

Composé de courts chapitres addictifs, truffé de plusieurs dialogues savoureux et de moments célébrant la poésie de l’ordinaire, ce roman beau, triste et trash a pour personnage central Louis, trentenaire travaillant dans un Tim Hortons afin de subvenir aux besoins de son frère cadet Guillaume, schizophrène obsédé par le rap et les vidéos de fantôme, et de leur père Sylvain, souffrant d’un cancer du cerveau et accro à l’application de rencontres Tinder.

« On s’entend que même si t’es en santé, la vie est tough, la vie est rough, la vie est stressante, la vie est fatigante. Quand t’es malade, il y a comme un degré de difficulté en plus. Quand je vois des gens en fauteuil roulant ou qui ont des problèmes de santé, mais qui réussissent à être aussi enjoués sinon plus que des personnes en santé, ça me fait capoter. Dans le roman, j’ai vraiment essayé qu’il n’y ait pas d’apitoiement. Malgré sa situation, Louis ne se dit pas que tout lui tombe dessus ; il essaie de voir le bon côté des choses, même s’il est difficile à trouver. D’où l’humour dans le roman. »

Je suis un geek, j’aime la culture populaire, j’adore l’humour. Et j’adore encore plus l’humour parce que j’ai dû regarder full shows d’humour pour ce roman-là. L’humoriste et le poète, je ne dis pas qu’ils sont semblables, mais ils ne sont pas si étrangers que ça.

De fait, dès qu’il en a l’occasion, Louis regarde des spectacles d’humour, dont ceux de Jerry Seinfeld, de Norm McDonald et de Blanche Gardin. Souvent, il assiste à des soirées d’humour, où il en profite pour envoyer des textos à son ex qu’il surnomme «Nicolas c’est le démon». Pour faire rire son frère ou sa collègue Meg, il s’amuse à leur lancer des répliques de ses humoristes préférés.

« Je suis un geek, j’aime la culture populaire, j’adore l’humour. Et j’adore encore plus l’humour parce que j’ai dû regarder full shows d’humour pour ce roman-là. L’humoriste et le poète, je ne dis pas qu’ils sont semblables, mais ils ne sont pas si étrangers que ça. T’es devant un micro, dans le silence, et là, il faut que tu fasses surgir une émotion avec tes mots, ton rythme, ton delivery. Le poète lit son poème et espère que ça va toucher une personne ; l’humoriste fait une blague et espère que ça va faire rire une personne : t’es tout nu ! »

Drôle de drame

Pendant qu’il écrivait La blague du siècle, Jean-Christophe a eu la frousse en découvrant que Jean-Philippe Baril Guérard avait publié Haute démolition (De ta mère, 2021), où il suivait l’évolution d’un aspirant humoriste du point de vue d’une scriptrice en humour. L’auteur a même demandé à son éditeur s’il devait continuer ou pas à écrire son roman.

« Si t’es pas amateur de Star Wars, tu comprends quand même Tatouine. Si tu ne connais pas le monde de l’humour, tu comprends quand même La blague du siècle. C’est un prétexte pour parler d’autres choses, pour mettre mes petites passions dans les livres. Dans La blague du siècle, c’est la famille, la fratrie ; on est loin de parler de la scène de l’humour avec ses travers, comme dans Haute démolition. J’étais plus dans la passion et l’amour du rire. »

Afin de rendre le tout crédible, Jean-Christophe Réhel a dû s’imaginer dans la peau d’un humoriste et créer des numéros d’humour. Tout un défi pour l’auteur. De même qu’une leçon d’humilité puisqu’au départ, il y avait beaucoup plus de blagues dans le roman, mais comme elles n’étaient pas drôles, il a dû les retirer.

« L’humour et les humoristes m’ont toujours fasciné. C’est l’un des métiers les plus courageux au niveau créatif. Il faut que tu mettes ton ego de côté. En même temps, il y a quelque chose de prétentieux à vouloir faire rire le monde. C’est gênant de voir un humoriste se casser la gueule, tu as mal pour lui. Moi, je suis vraiment pas humoriste. Essayer de faire rire dans un roman, c’est l’affaire la plus terrible. Sans delivery, sans performance, c’est pas évident. Ce qui est drôle, en fait, c’est que les blagues que les personnages disent sont pas vraiment drôles, mais tout ce qui est autour est drôle. »

Le génie de Jean-Christophe Réhel, c’est de parvenir à faire rire dans les moments les plus dramatiques. Devenus aidants naturels pour leur père, Louis et Guillaume sont confrontés à des situations embarrassantes, voire humiliantes, au cours desquelles l’auteur ne lésine pas sur certains détails qui pourraient heurter les âmes sensibles.

« Ça me fait rire, mais en même temps, c’est ça la vie. Je me suis fait reprocher d’avoir mis trop de crachats et de mucus dans Tatouine, mais je voulais faire comprendre ma réalité. Ça ne fait pas des belles images, mais c’est des images réalistes. Pour certaines scènes de La blague du siècle, je me suis inspiré de mon père qui a pris soin de ma grand-mère. Je pense que dans les moments gênants, on entre plus dans la fragilité et dans le désarroi des personnages. »

Par ailleurs, Jean-Christophe Réhel raconte qu’une lectrice lui a déjà demandé pourquoi ses personnages n’avaient pas d’ambition, ce avec quoi il n’était pas d’accord : « Dans la vie de tous les jours, des caissiers, des concierges, des éboueurs, c’est des métiers essentiels. Sans eux, on serait tous dans la marde. On l’a vu durant la pandémie. On fait pas tous ce qu’on veut dans la vie. J’ai travaillé dans un parc pendant sept ans et je pourrais y retourner si mes projets ne fonctionnaient plus. Je suis conscient de ça parce que je ne sais faire que ça, écrire. Pour l’instant, ce sont ces gens-là qui me passionnent le plus. »

En attendant le feu vert pour écrire la troisième saison de L’air d’aller, l’auteur planche sur une série avec Nicolas Legendre-Duplessis, réalisateur de Géolocaliser l’amour, de Simon Boulerice. Ce qui l’intéresse au fond dans l’écriture du roman, outre le fait de se lancer dans des recherches afin de maîtriser des sujets qu’il connaît peu, c’est de divertir le lecteur.

« Quand je lis un roman, j’aime réfléchir, mais j’aime aussi rire, passer un bon moment. Honnêtement, j’aime mieux penser que le lecteur a eu du fun plutôt que d’avoir bien réfléchi. Si tu veux bien réfléchir, lis un essai. Dans tous mes projets, je veux faire rire le plus possible et aussi faire surgir des émotions. Ultimement, c’est quoi, la blague du siècle ? Cette histoire-là ? Celle du poisson rouge ? La vie ? Je pense qu’on en porte tous une en nous. Je pense qu’on est tous un peu une blague », conclut celui qui lancera un recueil de poésie à l’automne.

La blague du siècle Jean-Christophe Réhel, Del Busso, Montréal, 2023, 256 pages