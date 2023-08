«Veilleuse du calvaire», Lyonel Trouillot

« Avant il y avait les oiseaux. Puis vinrent le sang, la violence, l’ennui, l’avidité des uns et la rancune des autres. Le simulacre et la décrépitude. La peur aussi », se souvient celle que l’on surnomme la Veilleuse du Calvaire, que les uns confondent avec la madone, les autres avec un fantôme. Qui est donc cette femme qui prétend être là depuis le début et d’y rester jusqu’à la fin ? Qui raconte les horreurs que les hommes assoiffés de pouvoir ont fait subir aux autres hommes et aux femmes qu’ils ont privées de droits ? Ce n’est qu’à mi-parcours de cette hypnotique mélopée que l’écrivain haïtien Lyonel Trouillot (Ne m’appelle pas capitaine, Actes Sud, 2018) dévoilera l’identité de la mystérieuse narratrice, de même que celle du chroniqueur qui jette un éclairage historique sur les cruels et sombres récits qu’elle relate. Puissante ode à la résilience des Haïtiennes, Veilleuse du Calvaire s’avère une vertigineuse descente au coeur des pires atrocités politiques, physiques et psychologiques qui ont forgé la perle des Antilles, où pointe doucement l’espoir.

Veilleuse du Calvaire ★★★ 1/2 Lyonel Trouillot, Actes Sud, Paris, 2023, 178 pages