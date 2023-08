«Étrangers sur la grève», Tash Aw

Selon qu’il se trouve à Hong Kong, à Pokhara ou à Bangkok, Tash Aw (Le tristement célèbre Johnny Lim, Robert Laffont, 2006) raconte qu’il peut passer tour à tour pour un Cantonais, un Gurung du Népal ou un Thaï. Il est pourtant né à Taipei, Taïwan, en 1971 de parents malaisiens d’origine chinoise et a grandi à Kuala Lumpur. « Mon visage se dissout dans le paysage naturel de l’Asie. » Cet écrivain de langue anglaise formé en Grande-Bretagne, déjà familier des questions identitaires — dans tous les sens — les reprend et les creuse dans Étrangers sur la grève, un « portrait de famille » et une riche réflexion sur l’immigration à travers la trajectoire de ses deux grands-pères, immigrants chinois. Si, pour la famille chinoise traditionnelle dont il est issu, seuls le présent et l’avenir importent, à partir de son identité mouvante, Tash Aw soulève habilement le couvercle du passé, de l’Histoire, du silence et de la « pauvreté honteuse », explorant en chemin ses propres paradoxes et les rouages d’une identité complexe et caméléon.

Étrangers sur la grève ★★★ 1/2 Tash Aw, traduit par Johan-Frédérik Hel Guedj, Fayard, Paris, 2023, 128 pages