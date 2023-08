Au coeur de Déserter, le nouveau roman de Mathias Énard (Boussole, 2015, prix Goncourt), une historienne des mathématiques de 71 ans se souvient de la vie de ses parents et fait enquête, racontant l’amour, mais aussi les illusions, les sacrifices, les mensonges. De sa mère, Maja Scharnhorst, femme politique de l’Ouest. De son père, Paul Heudeber, célèbre mathématicien et poète est-allemand, résistant, rescapé de Buchenwald et communiste fervent, mort tragiquement quelques années plus tôt et faisant l’objet d’un colloque de mathématiques flottant sur la Havel, à Berlin, le 11 septembre 2001. « Que reste-t-il d’hier à part le pire ? » En contrepoint à cette histoire, on suit un soldat qui déserte, dans « la débâcle et l’oubli », le théâtre d’une guerre de trois ans dont son propre camp a pourtant été vainqueur, au coeur d’un pays européen sans nom de la Méditerranée — à une époque elle aussi incertaine. Entre abstractions mathématiques et pas de côté, le lien entre les deux veines de ce roman érudit en partie infusé par la guerre en Ukraine apparaît mince.

Déserter ★★★ Mathias Énard, Actes Sud, Arles, 2023, 256 pages