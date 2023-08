«Tokyo Detective»: dans les coulisses tokyoïtes

Livre-enquête, roman documentaire, Tokyo Vice (Marchialy, 2016), le premier livre de Jake Adelstein, était une fascinante plongée à cru dans les bas-fonds de la capitale japonaise. Un livre qui a donné lieu en 2022 à une excellente adaptation télévisée.

À bien des égards, Adelstein, né aux États-Unis en 1969, est une sorte de phénomène. Il a passé vingt ans à couvrir, comme journaliste, le crime organisé au Japon, il est à la fois amateur de single malt et… prêtre zen.

Au début des années 1990, après avoir étudié dans une université de Tokyo, il parvient à intégrer, à 24 ans, la rédaction d’un des plus importants quotidiens japonais, le Yomiuri Shinbun, le plus lu au pays avec son tirage faramineux de 10 millions d’exemplaires.

Suivront une douzaine d’années à couvrir les affaires criminelles au Japon, dansant le tango avec la police et le crime organisé. Sa plus grosse prise : découvrir que le bonze d’une des plus importantes organisations mafieuses s’était fait faire une greffe du foie dans un hôpital universitaire américain (UCLA) en échange de quelques millions de dollars blanchis dans des casinos de Las Vegas. Un exploit qui a valu au journaliste de sérieuses menaces de mort.

Toujours sur le mode de l’autobiographie, entre doutes et rédemption, Tokyo Detective est un peu la suite de ces aventures. Si Jake Adelstein n’y est plus vraiment journaliste, il continue néanmoins à mener des enquêtes. L’homme est devenu une sorte de détective privé, mettant à profit sa connaissance aiguë des rouages — particulièrement complexes — de la criminalité au Japon.

Plus précisément, c’est un spécialiste des enquêtes de « diligence raisonnable ». Des investisseurs potentiels font appel à lui avant d’investir dans une compagnie japonaise, pour exposer si possible le moindre lien avec le crime organisé ou découvrir des sociétés-écrans qui appartiendraient, dans les faits, aux yakuzas. Une activité qui n’est pas non plus sans risques.

Au fil des ans, il va ainsi mettre au jour des liens entre le crime organisé et l’économie officielle au Japon, découvrant notamment certaines connivences troublantes dans la foulée de la catastrophe de Fukushima.

À travers ses enquêtes, Adelstein nous emmène aussi dans les salons de pachinko — un jeu de hasard typiquement japonais, sorte de croisement coloré entre la machine à boules et la machine à sous. Une industrie colossale au Japon, dont le chiffre d’affaires représente chaque année plusieurs centaines de milliards de dollars. Des salons, raconte Adelstein, qui entretiennent parfois des liens avec la Corée du Nord…

L’auteur raconte aussi comment il est devenu, le 28 mars 2017, peu après le succès de Tokyo Vice, prêtre bouddhiste zen — avec ses propres robes et un nom bouddhiste : Wa-Shuu-Ryou-Jo. Une forme de réincarnation avant l’heure pour ce journaliste qui a plus d’une fois joué avec les poignées de sa tombe.

Plus décousu, mais toujours exotique et un peu glauque, ce nouvel opus est toutefois plus proche de l’autobiographie ad lib que du thriller.

Tokyo Detective ★★★ 1/2 Jake Adelstein, traduit par Doug Headline, Marchialy, Paris, 2023, 384 pages