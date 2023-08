Partition pour violon sans archet

Le plus récent roman de Gary Victor, Le violon d’Adrien, ancre son récit dans le cauchemar de Papa Doc et de son « pays pourri par la peste macoute ». Pourtant, c’est un rêve qui gouverne son narrateur, Adrien Chanson : mettre la main sur un violon.

L’adolescent s’est révélé fort doué pour l’archet lorsque Monsieur Benjamin, violoniste virtuose et fierté nationale, l’a initié à cet instrument en lui offrant des cours gratuits.

Un écueil se dresse cependant devant son rêve de suivre ses traces : pour poursuivre les cours, il devra désormais posséder son propre violon.

Issu d’une famille modeste, le garçon n’a pas de moyens suffisants et ses efforts se heurtent à l’indifférence : « J’ai frappé à toutes les portes mais dans ce pays de cancres, qui se préoccupe de culture et encore plus de la grande musique ? »

La quête qu’entreprend le narrateur pour amasser la somme nécessaire à l’achat d’un violon prend alors la forme d’un rite de passage. Dans un pays où le tissu social est esquinté par la dictature et ses nombreuses ramifications, le protagoniste fait d’abord l’apprentissage de la méfiance : « Petit, je ne sais pas si ce pays changera un jour. Pour l’instant, évite les amis. Les amis, c’est le plus sûr moyen d’atterrir dans la prison de la police politique. »

Puis, redoutant les alliances avec ses semblables, il place son sort entre les mains du hasard et « mise comme on s’adresse à Jésus ». Ainsi, ses primes intentions, résolument nobles — « Je veux mon violon, mais je tiens à mon âme » —, ne survivront pas à l’épreuve du réel, tandis que sa naïveté le fera céder à chaque nouvelle occasion qui se présentera à lui, le dépouillant, une erreur à la fois, de son intégrité morale et physique.

Entre rêve et cauchemar

On croirait d’abord à un récit autobiographique tout simple, porté par un style sobre mais maîtrisé, mais le réalisme merveilleux perfore l’histoire en de multiples occasions, créant autant de bifurcations inattendues que de brefs envoûtements, qui repoussent la condamnation inévitable du réel.

La force du Violon d’Adrien réside dans la justesse de cette fresque ambivalente, où se joue un théâtre dont les allégeances sont trompeuses et où les masques, un à un, tombent, révélant le danger, voire l’impossibilité d’être soi-même : « Les choses peuvent être tellement difficiles et dangereuses qu’il faut se faire passer pour ce qu’on n’est pas. Tu comprendras un jour. »

À l’occasion de la parution de son roman précédent, Masi (Mémoire d’encrier, 2018), Gary Victor confiait, lors d’un entretien au Nouvelliste, quotidien port-au-princien, que le peuple haïtien a « troué la frontière entre l’imaginaire et la réalité, si bien que l’imaginaire colonise aujourd’hui la réalité ».

À l’instar du peuple haïtien, bien des misères attendent Adrien Chanson, et pourtant, par le truchement de son rêve, vivace et entêté, il semble ouvrir une porte à un avenir meilleur : « Il existe un passage bien réel entre le rêve et la réalité. » Il suffit de le trouver.

Le violon d’Adrien ★★★ 1/2 Gary Victor, Mémoire d’encrier, Montréal, 2023, 185 pages