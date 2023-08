Notre sélection de polars du mois d’août

Gangsters Inc.

Après des « briques » comme Cartel et Corruption, on se doutait bien que Don Winslow avait du souffle… et La cité des rêves, le deuxième tome de sa trilogie consacrée à une famille de gangsters de Providence, vient le confirmer. Construite sur le modèle de l’Énéide, l’épopée de Virgile, l’histoire de Danny Ryan, du clan des Irlandais qui contrôlait les docks du Rhode Island, se poursuit sur la côte ouest à l’issue de la déroute qui a suivi la victoire de la mafia italienne (La cité en flammes). Traqué, réduit à l’anonymat, Danny ne se sortira du trou que grâce à un coup de pouce inattendu, et bien sûr non officiel, du FBI qui souhaite mettre la main sur la fortune de trafiquants de drogue mexicains. Blanchi, l’Irlandais se retrouve bientôt à Hollywood où tous les rêves sont possibles. Danny Ryan est un personnage en or, bourré de contradictions et animé de sentiments intenses ; il paiera encore une fois très cher le fait d’être fidèle à ses principes… et il devra quitter Los Angeles en catastrophe. Prochain arrêt : Las Vegas.

Michel Bélair

La cité des rêves

★★★1/2

Don Winslow, traduit par Jean Esch, Harper Collins « Noir », Paris, 2023, 430 pages

Eh oui, le mal existe

Depuis sa retraite des « forces de l’ordre », Jørn Lier Horst ne chôme pas et publie plus vite que son ombre. En plus de sa série de livres jeunesse qui connaît un succès fou en Europe — comme Henning Mankell, tiens ! —, il est aussi l’auteur des enquêtes du commissaire William Wisting, dont Le mal en personne est la septième traduite en français dans la Série noire. C’est une enquête policière menée à un train d’enfer, avec une minutie exemplaire, qui met en scène la traque d’un tueur en série et de son complice surnommé l’Autre. En toile de fond, tout au long, une question, lancinante : comment expliquer le mal et la cruauté délibérée ? Parce que Tom Kerr et son complice sont des tueurs impitoyables qui démembrent leurs victimes après leur avoir fait subir tous les outrages. Encore une fois, la fille de Wisting, Line, journaliste de son état, joue un rôle majeur dans l’affaire et s’y retrouvera beaucoup plus impliquée que son flic de père ne l’aurait souhaité. Un polar exemplaire qui se dévore en quelques bouchées.

Michel Bélair

Le mal en personne

★★★1/2

Jørn Lier Horst, traduit par Céline Romand-Monnier, Gallimard « Série noire », Paris, 2023, 410 pages

L’art du court

Paula Hawkins est la femme derrière La fille du train. Le thriller psychologique est son genre ; les tourments au féminin, sa préoccupation. Elle remet ça avec Angle mort, où, dans un décor gothique planté en Écosse, se déroule une intrigue oppressante sur fond de triangle « amical-amoureux ». Edie est mariée à Jake. Qu’elle quitte pour se réfugier chez leur copain Ryan. Et là-dessus, Jake est assassiné. Un roman très court, un peu froid, mais efficace. Avec une finale que beaucoup ne verront pas venir. Pas surprenant qu’une adaptation pour la télévision soit en préparation. Faire court est un art et Paula Hawkins le maîtrise. En fait, le principal défaut d’Angle mort est… son prix. Il fait partie de l’initiative britannique Quick Reads, à travers laquelle sont publiés des livres brefs signés par des auteurs confirmés ou des célébrités, et destinés à encourager les non-lecteurs. Le prix est à l’avenant. En version originale. En traduction française, on parle de près de 30 $ pour un texte qui se lit en moins de deux heures. On l’emprunte à la bibliothèque ?

Sonia Sarfati

Angle mort

★★★

Paula Hawkins, traduit par Corinne Daniellot, Sonatine, Paris, 2023, 151 pages

Autrice en progrès

La fille de l’air, son premier polar, était frappé du sceau « Nouvelle reine du polar norvégien ». Les attentes étaient immenses et le résultat, décevant. Mais, Randi Fuglehaug n’avait pas dit son dernier mot. Et Fatal tempo, son nouveau roman, s’avère nettement supérieur au précédent. L’autrice, qui était autrefois reporter, a conservé ce qui faisait la force de La fille de l’air : une entrée en matière spectaculaire (la parachutiste qui s’écrase en plein spectacle aérien est remplacée par une double mort sur scène, devant une salle pleine) ; la petite ville de Voss, que l’on avait commencé à apprivoiser et qui se dessine plus clairement ; et des personnages intrigants qui, d’agaçants, deviennent intéressants en prenant de l’épaisseur. La journaliste Agnes Tveit en tête, dont on s’éloigne du nombril et de la vie privée pour la mettre en action dans une enquête plus solide qui se boucle de façon surprenante. Finalement, qui sait, Randi Fuglehaug est peut-être vraiment en marche sur la voie royale !

Sonia Sarfati

Fatal tempo

★★★

Randi Fuglehaug, traduit par Marina et Françoise Heide, Albin Michel, Paris, 2023, 442 pages