«De grandes personnes»: les trois solitudes

Peu de peintres ont su transposer la solitude en images mieux que Jean Paul Lemieux. Ses tableaux les plus connus, dans lesquels des personnages posent en avant-plan devant un grand paysage désolé et en apparence infini, traduisent avec acuité cette expression consacrée qu’est cet état d’être « seuls ensemble » ; chacun a le regard tourné vers son propre horizon, est torturé par des tumultes, des blessures, des rêves qui lui sont propres.

Mathieu Rolland s’est souvent tourné vers les toiles du grand peintre québécois lors de l’écriture de son deuxième roman, De grandes personnes, qui paraît le 22 août en librairie. « J’ai besoin d’un certain bagage visuel pour m’aider à transposer une idée. Pour mon premier roman, Souvenir de Night (Boréal, 2020), je me suis inspiré des émotions dégagées par des photographies que j’avais prises lors d’un séjour au Japon. Cette fois, les tableaux de Lemieux ont nourri mon travail et m’ont aidé à recentrer mes personnages autour de cette idée de solitude. J’étais très inspiré par sa posture un peu étrange qui consiste à représenter quelque chose de très concret et simple, qui dégage une espèce de secret, un rapport souterrain à l’individualité et à l’enfance. »

Plutôt que de concevoir son roman en matière d’histoire, avec un début, un milieu, une fin et des relations de cause à effet, Mathieu Rolland travaille plutôt à partir d’images, de rythmes, de contrastes et de ressentis, jusqu’à ce que les arcs narratifs et les personnages se placent et se dévoilent d’eux-mêmes.

Ainsi sont apparus trois voix, trois membres d’une même famille — le père, la mère et le fils — dont les vies sont interreliées, mais qui vivent tous des remises en question et des drames individuels, enfouis au fond de leur coeur. Il y a d’abord Sophie, ancienne nageuse olympique, définie par son image publique et son rapport à la nage, jusqu’au jour où un terriblement accident de voiture — qui lui cause des brûlures au troisième degré — change à jamais son rapport à son corps et lui offre la possibilité de se reconstruire. Benoît, son mari, un actuaire dont l’existence est régie par les chiffres et les probabilités, voit ses certitudes s’effondrer par des événements imprévus. Leur fils, Tom, un préadolescent surdoué et obnubilé par les écrans, doit faire sa place dans une école spécialisée qui le contraint à faire des choix déterminants pour son avenir, souvent au détriment de son enfance.

On cherche souvent à cristalliser notre identité alors qu’elle est en réalité toujours en mouvance, toujours à réactualiser, à reconstruire

Les trames individuelles de chaque membre de la famille se croisent, se superposent, se distancient puis s’assemblent et se repoussent dans une danse élégante et passionnante menée par une écriture qui cherche d’abord et avant tout à sonder l’intériorité de ses sujets.

Mathieu Rolland affirme avoir davantage été motivé par la cohérence de son récit et de ses personnages que par leur réalisme. Il donne en exemple la guérison psychologique de Sophie, qui est beaucoup plus rapide que ce qui est envisageable dans la vie réelle.

« Je ne fais aucune description de son état psychologique, et offre très peu de détails sur son apparence. Pour moi, sa réadaptation et sa réappropriation passent par le corps. Pas le corps dans l’image qu’il donne, mais dans la manière dont Sophie l’utilise, en prend soin. En plongeant dans son intériorité, je veux que son arc narratif soit cohérent, qu’on y croie quand on le lit. Ça me permet d’aller plus loin que la seule question : est-ce que ce que je raconte est possible ? »

Multiplication identitaire

À travers trois personnages qui se trouvent à des moments charnières dans leur construction de soi — la guérison d’un trauma, la crise de la quarantaine et la préadolescence —, l’auteur pose des questions fondamentales sur l’identité, la représentation de soi et le rôle du hasard dans des existences a priori plutôt rigides.

« On cherche souvent à cristalliser notre identité, alors qu’elle est en réalité toujours en mouvance, toujours à réactualiser, à reconstruire. On pense souvent que notre réelle identité est celle qui se cache sous tous nos masques — celui du travail, de l’ami, du conjoint, du parent. Sophie, mon personnage, est dépouillée de tous ses masques lors de son accident. Elle doit recommencer à neuf, et elle comprend très vite qu’il n’y a pas d’identité pure, que c’est une construction. Alors qu’elle a par le passé été beaucoup définie par le regard des autres, elle choisit cette fois de le faire dans ses propres termes. »

Pour prolonger sa réflexion, Mathieu Rolland reflète bien dans son récit l’omniprésence des écrans dans nos vies, ainsi que leur rôle dans ce flou identitaire. En trame de fond, les réseaux sociaux et autres nouvelles en continu se font les miroirs d’un monde en constante évolution, qui doit sans cesse être redéfini.

« Les réseaux sociaux rendent ce travail de construction identitaire très concret. On présente une image différente sur un réseau réservé à nos amis que sur une plateforme plus professionnelle. La multiplication des écrans participe de cette multiplication des identités, et par conséquent d’une certaine perte de repères. C’est important d’y réfléchir, parce que les réseaux sociaux nous transforment et parce qu’on ne peut y échapper. Même si on se positionne contre, comme un ado qui se rebelle contre ses parents, on est tout de même dans une démarche de construction. »

De grandes personnes Mathieu Rolland, Boréal, Montréal, 2023, 216 pages