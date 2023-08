«Regarder le ciel et dire merci», une question philosophique

Pour l’essayiste Jérémie McEwen, il va de soi que Dieu est une question philosophique. « Comment se fait-il que les êtres humains ont tout le temps l’impression, quand ils regardent le ciel, qu’il y a quelque chose ? C’est intéressant de comprendre et d’interroger l’être humain quant à cette espèce de lubie », souligne-t-il, en entrevue pour son livre qui paraîtra le 16 août prochain, Je ne sais pas croire. Dans ce dernier, il souhaite penser le religieux philosophiquement, « sans se crisper, sans devenir dogmatique ».

Or, le fait d’énoncer que Dieu est une question philosophique a « quelque chose de révolutionnaire au Québec », soutient M. McEwen. Selon lui, il demeure délicat d’aborder le thème de la croyance dans un essai québécois en 2023.

L’auteur estime que le Québec est allé très loin dans la direction de la laïcité, si bien qu’un retour du balancier est à son avis nécessaire. « C’est de dire : OK, je comprends la laïcité, bien sûr, dans les institutions publiques, mais on ne peut pas faire comme si la religion n’existait pas », avance-t-il.

Nul besoin d’avoir peur des thématiques religieuses, assure Jérémie McEwen. « On est frileux, alors qu’on ne devrait pas l’être. Partout dans le monde, quand on parle de philosophie, on parle de religion en même temps. »

Un sujet qui anime« tout le monde »

Pour M. McEwen, il est crucial d’aborder à la fois les questions philosophiques et religieuses parce qu’elles allument « tout le monde ». Ses étudiants lavallois ne font pas exception, mentionne le professeur de philosophie au collège Montmorency. « Quelqu’un qui défend l’athéisme a envie de défendre son athéisme avec des arguments philosophiques. Comme quelqu’un qui est croyant a envie de le défendre avec des arguments philosophiques. »

Le dialogue entre athées et croyants auquel il assiste dans ses classes se déroule aussi en lui-même, expose-t-il. « Les discussions avec mes étudiants nourrissent mon écriture, plus que je ne l’aurais avoué il y a quelques années. »

Interrogé sur le choix du titre, Je ne sais pas croire, l’essayiste évoque un échange qu’il a eu auparavant avec une étudiante, alors qu’il abordait le thème de la philosophie de la religion. « Elle m’avait écouté et m’avait dit : “Monsieur, vous ne croyez pas vraiment en Dieu si vous en parlez comme ça”. C’est vraiment à ça que je m’identifie : croire vraiment, je ne sais pas ce que ça veut dire du tout. »

Ressentir « quelque chose »à l’église, à la mosquée, en forêt

La philosophie de la religion est au coeur des préoccupations de Jérémie McEwen depuis longtemps.

Mais c’est après avoir assisté à un mariage dans une église grecque orthodoxe, il y a une dizaine d’années, qu’il a amorcé l’écriture de son livre. L’épisode fait d’ailleurs l’objet d’un chapitre. « En sortant de l’église, j’ai comme fait : “Câline, j’ai vraiment vécu quelque chose. On dirait qu’il faut que je prenne au sérieux mon attachement à ces thématiques-là”. »

À ses yeux, le fait de se raconter des histoires pour se sécuriser, mais aussi pour rêver, est profondément beau et intéressant. « Ça m’enchante sans m’attacher à une religion particulière, précise-t-il. Ça m’enchante autant quand j’entre dans une mosquée, quand j’entre dans une synagogue, quand j’entre dans une église, quand je me promène en forêt ou dans une ruelle. Pour moi, ça existe partout cette espèce d’émerveillement à l’égard du monde. »

Afin de « pousser la démarche plus loin » pour cet essai, il a d’ailleurs visité des lieux de culte pour y faire des entretiens.

M. McEwen estime toutefois devoir « rendre à César ce qui appartient à César » : l’importance d’aller à la rencontre des gens lui vient du regretté anthropologue Serge Bouchard. « Je l’ai côtoyé quand même six ans et je me souviens que je lui disais qu’en philosophie, on ne fait pas de terrain. Il riait, il trouvait ça très drôle. »

Pas un essai classique

En plus des entrevues de terrain anthropologiques, Jérémie McEwen a tenu à étoffer son livre de poèmes et de récits biographiques. La beauté des essais est de ne pas avoir à respecter les règles, énonce-t-il.

Il n’était pas question de rédiger un essai classique avec un « million de notes de bas de page », souligne-t-il. « J’ai envie d’écrire des livres qui émeuvent plus que des livres qui prouvent des choses avec des démonstrations. »

Contrairement à ces ouvrages précédents, comme Philosophie du hip-hop, paru en 2019, Je ne sais pas croire témoigne de sa propre vision du monde. « Je commence tranquillement à assumer pleinement qui je suis dans le milieu essayistique », confie M. McEwen. Une démarche qui ne vient pas sans gêne, admet-il. « C’est nouveau pour moi. »

L’auteur ignore s’il y aura une suite à son essai. Il a toutefois eu l’impression de cocher une case sur sa bucket list en terminant l’écriture de son ouvrage sur la croyance. « C’était comme : bon, il faut que j’ose un jour faire mon livre sur la religion et là, je l’ai fait. Alors, il y a vraiment une satisfaction d’avoir osé le faire », conclut-il, enjoué.

Je ne sais pas croire Jérémie McEwen, XYZ, Montréal, 2023, 204 pages

