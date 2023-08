Le libraire, le quiz, le robot lecteur et l’algorithme: comment conseiller le lecteur du XXIe siècle

C’est le 12 août, j’achète un livre québécois ! Cette journée, née en 2014 d’une initiative spontanée sur les réseaux sociaux pour encourager le livre d’ici, a fait depuis le bonheur des librairies. Les clients, les 12 août passés, y affluaient. Plusieurs de ces boutiques cherchent désormais à vendre de plus en plus en ligne.

Comment le faire, en conservant leur ADN, mais aussi leur relation aux clients et leurs recommandations ? La coopérative Les libraires expérimente des façons de conseiller en ligne à la manière d’un libraire, plus que d’un algorithme, via des quiz et autres questionnaires sur les habitudes de leurs clients.

Combien de tatouages avez-vous ? Où achetez-vous votre café ? Vos vêtements ? Vous décrivez-vous comme bisexuel, gai ou lesbienne, hétérosexuel, autre ? Quel trait de caractère vous représente le mieux — vous n’avez qu’un choix : calme, stable émotionnellement ; digne de confiance, discipliné ; extraverti, enthousiaste ; ouvert à de nouvelles expériences, créatif ; sympathique, chaleureux ?

Voici quelques-unes de la vingtaine de questions de Datagotchi. Ce modèle d’intelligence artificielle, créé par des chercheurs de l’Université Laval, semblable à la Boussole électorale, est testé présentement dans des salons du livre par Les libraires.

À la fin du questionnaire, Datagotchi prédit les trois genres littéraires préférés du lecteur sondé. Le succès n’est pas toujours au rendez-vous, l’outil continue à se peaufiner et aura besoin de 3000 à 5000 répondants pour affiner ses prophéties.

Ensuite, il donne des recommandations écrites et signées par des libraires, parmi les quelque 10 000 déjà publiées dans la revue Les libraires, et qui servent maintenant de grand catalogue de conseils.

Dis-moi avec qui tu couches…

Peut-on vraiment conseiller une lecture vibrante à partir des préférences sexuelles ou caféinées d’un lecteur ? Oui et non, répond en rigolant Jean-Benoît Dumais, directeur général de la coopérative Les libraires, qui regroupe plus de 110 librairies indépendantes du Québec, des Maritimes, de l’Ontario et du Manitoba.

« Il y a dans notre test des questions pivots, et il y en a effectivement des plus décoratives, qui sont là pour le fun. » L’important est d’obtenir un portrait du lecteur. Car Datagotchi est un projet de recherche et développement, un essai pour améliorer le site de ventes en ligne leslibraires.ca.

« En magasin, c’est simple d’engager la conversation et de faire ton travail de libraire », rappelle M. Dumais. Car in situ, le libraire comme Sherlock Holmes peut récolter intuitivement ou logiquement une tonne d’indices sur son lecteur : style du client, rayons vers lesquels il est dirigé, aisance ou gêne à naviguer dans une librairie… « Sur Internet, tu ne sais rien. Et quand tu ne sais rien d’un lecteur, tu n’as pas de moyens de bien le conseiller », résume M. Dumais.

« Notre problème actuellement, sur leslibraires.ca, c’est quand tu arrives à nous pour la première fois. Tu veux acheter un livre, mais on ne sait rien de toi : on ne peut pas personnaliser la navigation sur le site. Tu vas donc vivre une expérience générique, qui ne sera pas la meilleure. »

« C’est ce qu’on appelle en marketing le cold start. » Et c’est pour franchir cette étape que Les libraires investigue maintenant avec Datagotchi.

« On se dit que si on veut prolonger un peu dans l’espace Web le rôle conseil des libraires — et on sait que ce ne sera jamais comme la relation un à un qu’on peut avoir en magasin —, il faut qu’on arrive à savoir quelque chose du lecteur. »

Le robot lecteur Autre outil développé par la coopérative Les libraires, le robot lecteur, par la technique de la recherche sémantique, « fait un travail de moine en accédant aux versions numériques des livres et en y repérant des thèmes précis, qui ne se retrouvent pas dans le résumé de la couverture du dos », explique Jean-Benoît Dumais. Les thèmes qu’on peut y chercher sont prédéterminés. Vous y trouverez ainsi Le Journal de Montréal, par exemple, mais pas La Presse ni Le Devoir. « C’est une façon de faire parler les livres par eux-mêmes », dit M. Dumais du robot, développé à partir du projet Tamis. Les résultats, lors des essais effectués par Le Devoir, couvrent souvent un champ vaste, peut-être un peu trop pour être efficace. Mais le robot permet des trouvailles lors de recherches pointues, comme trouver, en lien avec le dernier Festival d’été de Québec, dix livres où sont évoqués Les Cowboys Fringants, par exemple.

Un polar fruité et généreux

C’est la même idée, poursuit M. Dumais, que celle qui a fait naître les pastilles de goût utilisées par la SAQ : aider le client à traquer efficacement ses goûts, au moins dans les grandes lignes. « Il y a un effort pour ajuster des préférences que souvent, l’utilisateur ne va pas faire. Alors que les gens sont fous des tests “style de vie”… »

Le directeur l’a vu de ses yeux au dernier Salon du livre de Montréal, où Datagotchi a connu son premier petit succès, d’une ampleur inespérée. « Dans la dernière version de Datagotchi, tu peux revenir sur tes réponses, jouer avec les paramètres, changer de sexe, par exemple. C’est aussi une manière pour les utilisateurs d’apprivoiser les algorithmes, de voir leurs effets. »

Les livres suggérés, en fin de compte, en l’état de Datagotchi, « ne sont pas à prendre au pied de la lettre. On dirige seulement vers de grandes catégories de lectures, en s’éloignant de l’algorithme façon Amazon qui te propose d’acheter Y si tu as aimé X. C’était peut-être un livre que tu achetais comme cadeau pour ta nièce… »

Parmi les journalistes et amis du Devoir à qui on a fait passer le test, quelques-uns ont ragé. « Voir que tu me conseilles des livres parce que je suis hétéro et que je bois du vin rouge, et que tu ne me demandes pas c’est quoi, le dernier livre que j’ai aimé ! » a pesté une testeuse maison, grande lectrice.

Jean-Benoît Dumais sourit quand on lui rapporte cette critique : « Dans la littérature scientifique, les conclusions actuelles disent que les informations démographiques classiques ont de moins en moins de poids dans les prédictions, alors que celles sur le style de vie en ont de plus en plus… »

C’est la différence fondamentale entre Datagotchi, qui prédit, et les libraires, qui s’appuient sur des expertises plus variées pour conseiller. « Ce test ne se substitue en rien aux conseils donnés en boutique — ça ne le pourrait pas de toute manière, conclut M. Dumais. Mais il faut aussi penser aux outils pour les ventes internet. » Ou marcher, en ce 12 août, jusqu’à sa librairie préférée pour recevoir des conseils d’un humain.