Notre sélection poésie du mois d’août

D’est en ouest de la ville de Montréal, le long de la rivière des Prairies et du boulevard Gouin, le poète divague devant le paysage urbain, suit les méandres de l’Histoire. Le projet a le mérite d’être d’une grande clarté. Rien d’autre que ces déambulations recueillies. La marche a le grand avantage de donner du temps, de permettre, au gré des intérêts de s’arrêter, de prendre note du vivant. « Flâner, ce beau verbe qui évoque une lenteur » dans l’appréhension des scènes offertes, sous-tend le désir de témoigner. Comme le dit Pourbaix, « on ne convertit personne / à l’émerveillement de vivre ». Reste donc à donner sa chance à cette prose ou à ces plus rares poèmes en vers libres afin d’aller plus loin dans les descriptions minutieuses qu’il nous offre comme des joyaux. Un rien, une scène, et le voici entraîné : « Une odeur de sciure de bois me saisit, trou temporel, à l’instant entre deux lieux où l’on devient soi-même un lieu. » C’est vraiment d’une très belle tenue, surtout quand on imagine que « l’émerveillement et l’émerveillé ne feront qu’un ».

Hugues Corriveau

Nous sommes oiseaux

★★★1/2

Joël Pourbaix, Éditions du Passage, Montréal, 2023, 116 pages

Dénoncer

Nommer l’inceste du père devient le projet du poète afin de désencombrer sa propre âme face à la peine des soeurs victimes. Sujet risqué, car l’auteur ne peut prendre la parole à la place de ces femmes contraintes. Or, il réussit le pari de se tenir à la frontière pour dire le silence longtemps maintenu autour de ces gestes graves. Divisé en trois parties, le recueil s’attarde d’abord à nommer les moments où le « je » du recueil prend conscience des déviances, laisse monter en lui la révolte. Suivront ses propres aléas jusqu’à ce qu’il devienne père, cherchant la voie de la bonté. Au final, une lumière discrète se lève, au-delà des drames, pour la survie. Il lui fallait impérativement « ne plus entendre mourir les étoiles dans [sa] tête », et c’est à cette quête qu’il aura consacré nombre d’années. Ce qu’il appelle « les petits meurtres » n’est jamais sans conséquence. Si le sujet de ce recueil est nécessaire, on reprochera peut-être au poète une trop grande distance par rapport aux événements, une froideur de style qui soutient rarement l’émotion.

Hugues Corriveau

Et puis demain, ne pardonne plus

★★★

Olivier Labonté, Hamac « Poésie », Montréal, 2023, 80 pages

Les dessous d’un fantôme

Tandis que paraît Les choses de la lumière, une anthologie de ses dix années de poésie — trois recueils, auxquels s’ajoutent 48 poèmes inédits —, Maude Veilleux nous propose Ghost, projet résultant d’une résidence d’écriture à Joliette, où la poétesse se « questionne sur la manière de restituer un état contradictoire de présence et d’absence à soi ». Tressée de vers et de prose, la réflexion naît d’une présence invisible : « [L]es fantômes sont des incarnations de nos dérives profondes. Ils fictionnalisent nos névroses. » Baignant dans la nuit lanaudoise, Maude Veilleux conjugue sa propre impermanence à l’essence fixée du fantôme, cherchant une paix, même fragile : « J’ai toujours eu peur des fantômes. / Jusqu’à ce que je réalise que j’avais peur qu’ils n’existent pas. » Ghost suit le fil inusité d’une pensée labile, arpentant avec courage et clairvoyance des territoires ambivalents, où l’écriture s’ancre pour permettre un contact brut avec notre propre vulnérabilité. Notre attendue finalité.

Yannick Marcoux

Ghost

★★★1/2

Maude Veilleux, Bouc productions, Joliette, 2023, 52 pages

Armé d’aube et d’eau fraîche

C’est au creux d’une fatigue alanguie par les premiers élans de la parentalité que Philippe Chagnon s’est lancé dans Ellipses, son tout nouveau recueil de poèmes en prose où, ayant offert la vie, il part à la recherche de la sienne. Né d’un échange avec l’artiste visuelle Louise Gros, chaque poème répond à une lithographie, créant une correspondance organique et libre, où les contours indéfinis et la lumière épuisée des lithographies nous engagent dans la même ambiance que ces poèmes, résidus de nuits déchirées par des pleurs d’enfant et de jours noyés dans la répétition. Brandissant des phrases courtes et rythmées, indépendantes et cryptiques, le poète tente de s’extirper d’un univers confiné et légèrement décalé, où s’expriment une douleur sourde, un vertige récidiviste, mais aussi un ravissement de brefs instants privilégiés. Truffé d’un florilège d’images inspirées, pétri d’une densité alvéolée de légèreté, Ellipses confirme la paternité d’une oeuvre sage et maîtrisée.

Yannick Marcoux

Ellipses

★★★★

Philippe Chagnon et Louise Gros, Noroît, Montréal, 2023, 120 pages