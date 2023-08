Ah! vous dirai-je, mamie

Avant de partir en Colombie-Britannique, afin d’y planter des arbres, Sarah Desrosiers savait que sa grand-mère maternelle souffrait d’une leucémie. À son retour, l’autrice a appris ce que cette dernière avait fait une demande d’aide médicale à mourir. Comptant profiter de l’automne pour se plonger dans un projet d’écriture, la jeune trentenaire y a plutôt vu la chance de renouer avec Françoise Lane, fière ex-enseignante. Ce qu’elle ignorait, c’est que ses visites à la RPA, puis au CHSLD, allaient devenir l’objet d’un livre, Sa belle mort.

« Tout au long du processus, j’ai eu des scrupules et j’en ai encore, confie Sarah Desrosiers, rencontrée au Devoir. Du moment où je me suis mise à prendre des notes, je savais que, même si je me sentais rapace, j’allais le faire pareil. C’était étrange comme processus ; j’allais voir ma grand-mère trois ou quatre fois par semaine, et chaque fois que je revenais chez nous, je me dépêchais d’écrire ce qu’elle avait dit. J’écrivais quasiment les chapitres au fur et à mesure. C’était méga-rapace parce que, de mon point de vue de fille qui écrit, c’était intéressant, et j’aimais écrire là-dessus. »

D’autant plus que le destin allait lui réserver quelques surprises. Se sentant mieux, la grand-mère a annulé sa demande d’aide à mourir, souhaitant, comme le titre l’indique, mourir de sa belle mort. Prévue le 7 février, au moment où se pointait la pandémie, la fin du récit n’allait donc pas se dérouler comme prévu.

« Il n’y a rien d’inventé. La plupart des gens disent “dès que je serai plus toute là, que je ne serai plus autonome, je veux que ça finisse là !” Oui, mais une fois qu’on est dans cette situation-là, on dirait qu’il y a comme un instinct de survie qui embarque. Puis grâce à la médecine, on croit qu’on va revenir comme avant, mais non, c’est juste une lente dégradation avec une longue liste de médicaments qui font juste patcher, mais pas tant, et qui créent d’autres problèmes. Mais on n’en a plus conscience. Je trouve que c’est de l’acharnement. Ça m’a vraiment fait voir comment ça peut être pernicieux. »

Elle s’appelait Françoise…

En découvrant ce portrait impressionniste qu’elle esquisse de sa grand-mère, on ne peut s’empêcher d’y trouver un lien de parenté avec la vieille dame souffrant de solitude d’Un entrefilet, qui lui avait valu le prix de la nouvelle Radio-Canada en 2014, à l’époque où elle faisait sa maîtrise en littérature à l’Université de Montréal.

« Une de mes colocs m’avait dit avoir versé une larme en la lisant. Elle croyait qu’on l’avait tous en nous, cette grand-mère-là, parce qu’on finit tous seuls. Entre zéro et cinq ans, j’ai passé beaucoup de temps avec ma grand-mère. Une partie de moi a été élevée par une dame d’une autre époque. De plus en plus, je me rends compte que ma grand-mère intérieure est présente. »

Tandis qu’elle décrit de manière clinique ce que sa grand-mère subit à son corps défendant, telles ces visites à l’hôpital, Sarah Desrosiers semble poursuivre sa réflexion sur la dépossession du corps des femmes qu’elle livrait dans Bon chien (Hamac, 2018), roman inspiré de sa formation en danse classique.

« Toute notre vie, il y a la dépossession du corps qui se présente de plein de façons. On la retrouve dans la médecine, notamment en fertilité. Je suis à un âge où j’ai plein d’amies qui ont des enfants, et il y a beaucoup de ça dans la maternité. À chaque étape de la vie, ça revient. Comment garder sa dignité et son intégrité dans tout ça ? »

Par ailleurs, l’autrice croit que la discipline de fer acquise par le ballet a peut-être forgé sa manière d’écrire : « Le ballet m’a appris que l’épanchement et l’apitoiement sur soi ne donnaient rien. Ce n’est pas un effort pour moi d’épurer, c’est mes bibittes et mes obsessions d’écriture. Je ne veux tellement pas en mettre trop par peur de sonner faux que quand je sens que ça peut aller dans le mélo, je le mets de côté. Peut-être que c’est ma manière de me protéger que d’envisager un récit de façon froide et distante. »

Le temps qu’il nous reste

Tandis que les notes s’accumulaient et que Sa belle mort prenait forme, Sarah Desrosiers n’a pas eu le choix d’en parler à sa mère, qui ne souhaitait pas qu’on la reconnaisse dans le livre. L’autrice a donc rassemblé les six enfants de sa grand-mère afin de leur annoncer qu’ils faisaient partie d’un récit qui allait être publié.

« Ma mère, qui, avec ma tante, a pris soin de ma grand-mère pendant des années, me disait qu’elle était fatiguée et qu’elle avait parfois le goût que ça finisse. Elle était découragée que ça s’étire, mais elle se sentait mal de le dire. À la fin, avec ses six enfants, on se le disait tous, ma grand-mère était exactement ce qu’elle ne voulait pas devenir : couchée dans un lit, dans un CHSLD, à manger du pâté à la viande alors qu’elle était végétarienne, à ne plus pouvoir lire, ni tricoter, ni rien de ce qu’elle était capable de faire et pourtant, elle disait qu’elle allait retourner à la maison. Ah ! misère… » soupire-t-elle.

« Je les admire beaucoup tous les six, poursuit l’autrice. Je les aime, je ne voulais pas perdre leur amour et leur considération, je ne voulais pas les trahir. J’avais juste le goût de décrire c’était quoi, toute cette période-là, les conversations qu’on avait, les aspects absurdes, drôles, trash et tragiques qu’on vivait. Puis, l’un de mes oncles a dit qu’il avait confiance en moi et qu’il avait hâte de lire ça et que ça ne le dérangeait pas que je mette son nom dans le livre. »

Plus tard, l’autrice a même montré le manuscrit à sa grand-mère, qui l’a feuilleté et lui a dit qu’elle s’y était reconnue : « Ce que je retiens de cette expérience-là, et c’est très cliché, c’est le fait qu’il n’y a pas tant de choses dans la vie qui sont graves, qui méritent qu’on s’en fasse. C’est là qu’on peut laisser faire le superflu et aller au fond des choses. C’est une chance de pouvoir le vivre. C’est correct, mourir, pis c’est beau. Il y a quelque chose de grandiose dans la mort. Ce livre-là, j’ai hâte que le monde le lise, je suis curieuse de savoir ce qu’il en pense, j’ai le goût qu’il en prenne possession. »

Sa belle mort Sarah Desrosiers, Hamac, Montréal, 2023, 320 pages