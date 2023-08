12 coups de coeur pour le 12 août

« Il y a une joie de vivre et une sensualité, sans parler des capiteux parfums de cuisine, qui émanent de Ce que je sais de toi — qui devait s’appeler à l’origine Ce que je sais de toi sentait l’ail et l’anis. »

Manon Dumais

Ce que je sais de toi

Éric Chacour, Alto, Québec, 2023, 298 pages

« Une quête improvisée, aux accents légers de road trip, qui se heurte à la réalité parfois amère qui colle telle une seconde peau à l’exilé : l’impossibilité du retour. »

Christian Desmeules

La maison de mon père

Akos Verboczy, Boréal, Montréal, 2023, 360 pages

« Un récit printanier porté par un choeur féminin qui fait du bien, qui fait rire, où il n’y a pas de méchants, sauf la vie qui apporte son lot de tracas. »

Manon Dumais

Quatre clémentines éparpillées

Élyse A. Héroux, Édito, Montréal, 2023, 336 pages

« Chronique ordinaire des joies et misères de l’adolescence, Le plein d’ordinaire donne âme et corps à la réalité pétrie d’ennui d’une jeunesse cernée par les contours d’une banlieue et par ses promesses d’au-delà, quelque part à la fin des années 2000. »

Anne-Frédérique Hébert-Dolbec

Le plein d'ordinaire

Étienne Tremblay, Les Herbes rouges, Montréal, 2023, 320 pages

« Situant cette nouvelle enquête dense et captivante quelque deux ans plus tard que la précédente, la romancière embrasse une fois de plus sa nordicité en faisant revivre la fameuse tempête de neige de 2019 pour créer une atmosphère hostile et anxiogène. »

Manon Dumais

Le dernier souffle est le plus lourd

Catherine Lafrance, Druide, Montréal, 2023, 410 pages

« Fidèle à ses habitudes, l’écrivain entremêle le réel et la littérature, fictionnalise les écrivains et leurs oeuvres et s’amuse à joncher son roman de références culturelles, qui s’imbriquent organiquement dans le récit d’aventures qu’il a concocté. »

Anne-Frédérique Hébert-Dolbec

Héroïnes et tombeaux

Daniel Grenier, Héliotrope, Montréal, 2023, 384 pages

« Roman de fantasy aux accents de steampunk évoquant Avatar, de James Cameron, Underground Railroad, de Colson Whitehead, et Le tour du monde en quatre-vingts jours, de Jules Verne. »

Manon Dumais

La semeuse de vents

Mélodie Joseph, VLB « Imaginaire », Montréal, 2023, 308 pages

« Porté par une poésie qui fait la part belle au récit, le recueil se divise en trois parties où, après avoir baigné dans son enfance, du Chili à Montréal, on retrouve cette mère qui libère son histoire de la honte silencieuse où elle était tapie, afin de l’offrir en héritage à son fils. »

Yannick Marcoux

Ce qui est tu

Caroline Dawson, Triptyque, Montréal, 2023, 96 pages

« […] Parfois, cela fait plus mal que ce à quoi on était préparés. Et c’est ce qui fait la force de ce récit : Jimmy Beaulieu, en se racontant lui-même, finit par parler de nous tous. »

François Lemay

Jardin des complexes

Jimmy Beaulieu, Nouvelle adresse, Montréal, 2023, 184 pages

« Mikella Nicol sonde un grand paradoxe, faisant confronter sa pensée à la vacuité poétique des influenceuses et aux écrits perspicaces de Nelly Arcan, Maggie Nelson, Fanie Demeule, Daphné B. et de plusieurs autres. »

Anne-Frédérique Hébert-Dolbec

Mise en forme

Mikella Nicol, Le Cheval d’août, Montréal, 2023, 160 pages​

« Aussi tendu que sensible, crédible jusque dans son étonnante conclusion, ce face-à-face, où il est notamment question de mariage, de grossesse, de santé, de travail et d’image de soi, tire des larmes libératrices. »

Christian Saint-Pierre

Le loup

Nathalie Doummar, Somme toute « La scène », Montréal, 2023, 112 pages

« L’album propose une lumineuse incursion dans une aventure complexe et noueuse, qui comporte son lot d’écueils, mais aussi ses félicités, et qui s’incarne trop rarement dans la littérature. »

Yannick Marcoux

Mon arbre à musique

Catherine Voyer-Léger et Catherine Petit, Station T « Jeunesse », Montréal, 2023, 32 pages