«Ma nature poétique», Jean Désy

Un raton qui est venu demander un oeuf, un bouleau qui chantonne, trois baleines bleues qui s’expriment dans un excellent français : voilà la faune et la flore joueuses et loquaces qui prennent vie dans le livre Ma nature poétique de Jean Désy. Dans cette oeuvre à mi-chemin entre le récit, l’essai et le recueil de poésie, l’auteur relate certaines de ses rencontres les plus marquantes « en matière de poéticité ». Avec ses vers qui font sourire, le poète souhaite recréer l’état de légèreté qu’il ressent lorsqu’il est en contact avec les « drôleries de la nature ». Celui qui aime « comme un fou » enseigner la littérature à la Faculté de médecine de l’Université Laval réussit, par ses mots, à plonger le lecteur dans l’un de ses « camps littéraires de brousse » à sa cabane dans la vallée de la rivière Bras-du-Nord, dans la région de la Capitale-Nationale. À travers cette aventure poétique, il exprime aussi l’idée d’une certaine urgence. « J’ose affirmer tout haut que si l’humanité ne commence pas à prendre conscience de la totale poéticité des forces de la nature, c’en est fait de la qualité de vie des humains sur Terre. »



Ma nature poétique ★★★ 1/2 Jean Désy, Éditions XYZ « Draisine », Montréal, 2023, 71 pages