«Pleine», Marie-Noëlle Hébert

Dans le livre Pleine, un carnet « décomplexé », l’autrice Marie-Noëlle Hébert fait part de ses réflexions sur la perception du corps et sur la création. À travers de courts et fluides chapitres parsemés de rires et de larmes, la Montréalaise se penche aussi sur la réception qu’a eue sa bande dessinée parue en 2019, La grosse laide. Près de quatre ans après la publication de cette première bédé, elle constate que les discours sur le corps ont changé, mais pas complètement. « Près de moi, je vois l’impact de mon livre. Ma mère, par exemple, est devenue plus sensible aux réalités des personnes grosses », écrit-elle. Au fil des pages où elle évoque ses aspirations, elle injecte du même souffle une dose de courage à ceux qui « voudraient utiliser l’art pour extérioriser ce qui se passe en eux ». « On peut écouter sa voix. »

Pleine ★★★ 1/2 Marie-Noëlle Hébert, Éditions XYZ « Draisine », Montréal, 2023, 65 pages