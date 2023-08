«Confluences»: plonger au fond des choses

Au commencement, il y a Paul et sa visite chez l’antiquaire. Dans cet antre, « cet autre monde […] dépourvu de rapidité et de tout bruit […], son phare », il met la main sur un scaphandre et décide de quitter le port, de s’enfoncer sous l’eau « en traînant ses lourdes bottes ». Cette vie sans lumière, « outre celle de sa vieille lampe » inspire un certain Archibald Leconte, qui écrit l’histoire de Bouchon, un livre rare, recherché par quelques personnages de ce récit aux mille méandres.

Confluences, premier roman du libraire et traducteur François-Alexandre Bourbeau, est une histoire de vent, de mer, de disparitions, de temps insaisissable, mouvant, d’horloger qui tente d’en saisir la perfection, un récit de liens entre des personnages unis par des objets et des événements que le lecteur apprend à découvrir tout au long de sa lecture. Roman dense qui demande une attention soutenue, Confluences est une courtepointe de récits rapaillés et rigoureusement ficelés grâce aux événements qui se recoupent à travers les époques.

Ainsi, on rencontre entre autres Henri, l’antiquaire chez qui Paul trouve son scaphandre, Amélie qui cherche la biographie de Bouchon chez un libraire, Victor, le bibliothécaire, qui s’arrache les cheveux pour retrouver ce livre rare emprunté, apprend-on, par une certaine Nathalie Côté en 1991. Tout aussi mouvant que le temps, ce livre recherché sert de fil rouge au roman de Bourbeau.

Si le style pèche parfois par excès de lyrisme, que l’écriture inégale aurait gagné à être resserrée, il n’en demeure pas moins que Bourbeau a l’art de raconter, de mettre en scène des personnages plus grands que nature, entiers, qui poursuivent leur vie bien au-delà du roman. L’art de raconter, mais aussi d’installer des ambiances, des émotions, de faire ressentir les envies, les désirs de chacun des personnages tous aussi différents qu’attachants.

La beauté est dans le mouvement

Comme une façon de saisir le temps qui passe, de relier entre eux l’hier et le présent, Bourbeau, en maître de la situation, manie les ficelles de l’insaisissable — et du récit — avec intelligence et doigté. Et là où il fait preuve de grand art, c’est dans les détails, notamment dans ce lien entre la mer — personnage en soi de Confluences — et l’horloge d’Ike, chercheur de perfection — signe de ce temps qui passe et revient.

À l’instar de cette mer qui bouge toujours et qui relie de près ou de loin plusieurs personnages du récit, qui peut tout autant « englouti[r] des navires entiers » ou « créer des jeux de lumière à la surface, comme un miroir qui danse et dans lequel les rayons de soleil et de la lune viennent exploser », le temps bouge ; le passé revient en mémoire, ravivé par quelques coïncidences grâce auxquelles tout est intimement lié.

À la fois complexe et détaillée, parfois emberlificotée, plus souvent poétique, l’histoire de Bourbeau s’avère ainsi un premier roman fouillé, brillamment construit, qui ne laisse aucun répit au lecteur, constamment amené à rejouer le cours de l’histoire, à tisser les mailles de la courtepointe pour en saisir les indéfectibles liens.

Confluences ★★★ 1/2 François-Alexandre Bourbeau, Stanké, Montréal, 2023, 202 pages.