«27 scènes marquantes du cinéma québécois»: cinéma, cinémas

De La petite Aurore, l’enfant martyre à C.R.A.Z.Y., en passant par Pour la suite du monde ou Québec-Montréal, le cinéma québécois regorge de scènes emblématiques. Michel Coulombe nous replonge, comme le titre de son nouvel ouvrage l’indique, dans 27 moments marquants de notre cinématographie qui vont de 1952 à 2022 avec des suggestions tantôt connues, tantôt étonnantes.

La courte proposition, à la fois collective et très personnelle que nous fait traverser l’auteur, offre de véritables référents communs. Certains passages de films mentionnés vont même jusqu’à marquer durablement notre imaginaire. C’est le cas de Marc Messier, avec son personnage de Bob Chicoine dans le film Les Boys, qui livre un discours de motivation devenu célèbre évoquant la « dureté du mental ».

Des plans s’impriment dans la psyché populaire, notamment en 1981 avec Les Plouffe, de Gilles Carle, une fresque familiale — elle-même adaptée d’un grand classique de la littérature québécoise — qui met en scène autant de personnages inoubliables. Il y a aussi les réflexions pseudo-identitaires du grotesque Elvis Gratton, sorte de caricature portée à l’extrême du Québécois colonisé née dans les cendres fumantes de la défaite référendaire de 1980.

Et puis, qui n’a pas clamé en choeur la rengaine tirée de La guerre des tuques : « La guerre, la guerre, c’est pas une raison pour se faire mal ! » D’ailleurs, note Coulombe, le décès abrupt de la chienne Cléo aura marqué l’imaginaire d’une génération de jeunes Québécois qui ont pleuré la mort tragique, mais fictionnelle, du tendre animal.

Après Québec au cinéma. Ce que nos films disent de nous (Saint-Jean éditeur, 2022), où le critique à Radio-Canada tirait le portrait de l’identité québécoise à travers notre 7e art, Coulombe s’intéresse maintenant aux grands moments qui ont marqué l’imaginaire. Il dévoile notamment la genèse de ces scènes ancrées dans le contexte social et culturel de leur époque. À ce titre, plusieurs séquences notables sont le fruit du courage d’un certain nombre de cinéastes prêts à faire tomber les murs de la censure ou de la morale. Soulignons la critique frontale de la religion catholique avec Seul ou avec d’autres, ou bien la libération des moeurs avec l’osé Valérie de Denis Héroux.

Ce grand passionné de pellicules, qui a dirigé les Rendez-vous du cinéma québécois de 1984 à 1999, propose une liste qui fait la belle part entre films de haut vol et productions populaires, y compris le très récent 23 décembre de Miryam Bouchard (la tirade de la dinde), pourtant écorché par la critique. Ainsi se côtoient Bon Cop, Bad Cop d’Érik Canuel et Le déclin de l’empire américain de Denys Arcand. L’un touche les esprits avec cette séquence de jurons comme marqueur d’intégration, alors que l’autre met en scène dans une cuisine une conversation mémorable entre universitaires désabusés.

Destiné à un lectorat tant cinéphile que néophyte, le livre soigné, écrit avec le souci de concision et la pédagogie caractéristique du style de Coulombe, dévoile aussi des secrets de tournage, notamment les pages qui racontent la collaboration profonde et fructueuse entre le cinéaste Francis Mankiewicz et l’écrivain Réjean Ducharme pour Les bons débarras.

27 scènes marquantes du cinéma québécois ★★★ Michel Coulombe, Les heures bleues, Montréal, 2023, 64 pages