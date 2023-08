«La pesée du coeur»: contempler la richesse du vide

Le premier roman de Catherine Harton est une célébration de l’art, de la nature et de la sororité.

C’est l’été à Montréal. La ville est plongée dans une langueur que seuls peuvent provoquer les rayons caniculaires et accablants au milieu d’un ciel sans nuages. Deux soeurs, Marianne et Alice, cherchent leur souffle dans cette chaleur, mais surtout dans le deuil qu’elles traversent depuis l’accident mortel qui leur a arraché leur autre soeur, Nathalie.

Marianne quitte son emploi en travail social pour animer un groupe pour les personnes souffrant d’anxiété, dans le sous-sol d’une église mal aimée. Au contact de ces sensibilités à fleur de peau, elle cherche à redéfinir une identité qui lui permettrait de s’arrimer à une suite. Au fil de ses quêtes, elle entreprendra de marcher dans les pas de la défunte, de se substituer à elle pour comprendre ses motifs, ses désirs, ses séismes et, par ricochet, mieux établir les siens.

Alice, pour sa part, découvre dans l’atelier où elle peint le journal intime d’une femme qui y a vécu et écrit dans les années 1940. Les motifs de violence, de perte, d’amour et de peur qu’elle y esquisse se réverbèrent dans l’expérience de la jeune peintre, qui y trouvera élan et inspiration.

Avec La pesée du coeur, Catherine Harton offre un premier roman fait de la même écorce que son très beau recueil de nouvelles Traité des peaux (Marchand de feuilles, 2015). On y retrouve le même rapport intime avec la nature, la même célébration des sens. Ici, les champs de fleurs, les plans d’eau et les teintes du soleil couchant inondent les pages, comme pour remplir le vide abyssal du deuil, prenant le dessus sur les émotions et les blessures contenues dans une précision presque austère.

L’écrivaine, sensible à la portée du geste et du regard, construit dans chaque phrase une poésie du quotidien magnifique, qui éclipse parfois la portée de son récit. « La seule chose qui peut encore me sembler normale est de prendre un bain, m’engloutir dans la baignoire et regarder le carrelage blanc, imaginer une grande toile à sa place et projeter un à un les gestes : enrober un grand pinceau d’une laque bien noire presque goudronnée, singer un bleu aquatique, filtré aux lumières du jour, imaginer les insectes minuscules et les feuilles restées prises à la surface, estomper un jaune de Naples pour imiter les rayons, renverser un vert tendre pour lier le jaune au bleu, écraser entre le pouce et l’index une motte de jaune de Naples comme un insecte malheureux, l’étendre aux endroits stratégiques comme si je connaissais chacune des pépites que l’eau pouvait contenir. »

La plume de Catherine Harton se déploie dans une dimension hors du temps, une célébration de l’errance, de la lenteur, de ce luxe qu’est celui d’interrompre la course effrénée du sablier. Dans certains passages, plumes et pinceaux s’entremêlent pour ne plus former qu’un tout, dans un exercice de style poétique, mais parfois laborieux, où les paysages prennent le pouls de chaque instant et où chaque pigment reflète les tempêtes ou les apaisements.

Dans cet étalement de paysages et de beauté, les pensées, la complexité et la trajectoire des personnages s’estompent au profit de cette contemplation, comme un hommage à l’abstraction de l’art dans lequel on peut se perdre comme se blottir.

La pesée du coeur ★★★ Catherine Harton, Marchand de feuilles, Montréal, 2023, 304 pages