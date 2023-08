Regain de popularité pour les livres de feu Kundera

Les livres de l’écrivain Milan Kundera connaissent un véritable regain de popularité depuis son décès, le mois dernier. Plusieurs librairies québécoises se retrouvent en rupture de stock après avoir été prises d’assaut par des lecteurs souhaitant relire ou découvrir son oeuvre.

« Évidemment, je connaissais Milan Kundera de réputation, ça fait partie des classiques. Mais je n’avais jamais pris le temps de lire ses livres. Quand on a annoncé sa mort, on en parlait partout. Ça a été mon wake-up call », raconte Lucie Giroux. La jeune femme dans la mi-vingtaine a pu mettre la main à temps sur un exemplaire du populaire L’insoutenable légèreté de l’être avant que sa librairie de quartier ne soit, comme bien d’autres, complètement dévalisée.

Le décès de l’écrivain franco-tchèque le 11 juillet dernier, à l’âge de 94 ans, a semé l’émoi à travers la planète. Dans les jours suivants, les réseaux sociaux se sont remplis de messages d’hommages et de citations marquantes tout droit sorties de ses livres. Les médias ont quant à eux raconté son parcours, analysé son influence dans le milieu littéraire et ressorti des critiques de ses plus grands titres.

De quoi soulever un vent de nostalgie chez certains lecteurs, mais aussi susciter la curiosité de ceux qui ne l’avaient pas encore lu et qui se sont arraché les quelques exemplaires qui traînaient sur les étagères des librairies québécoises depuis des mois.

Au cours du mois de juillet, les ventes des ouvrages de Milan Kundera dans les librairies indépendantes ont doublé par rapport aux ventes des six mois précédents cumulés, d’après la coopérative des Librairies indépendantes du Québec (LIQ). « Dans le cas de Kundera, on a affaire à un grand classique avec L’insoutenable légèreté de l’être. Ce titre faisait certainement déjà partie de la “pile à lire” de plusieurs personnes, et l’annonce du décès de l’écrivain a pu le leur rappeler. J’en suis ! » indique Ariane Lehoux, coordonnatrice générale de la LIQ.

En tête des palmarès

À la librairie Raffin, rue Saint-Hubert à Montréal, ce sont tous les titres de l’auteur, soit une bonne vingtaine, qui se sont envolés en quelques jours. « On attend présentement un nouvel arrivage qui doit arriver par bateau de l’Europe d’ici trois à quatre semaines. C’est le problème avec les auteurs européens, le temps de réapprovisionnement est pas mal plus long », indique le libraire Marc Messier. D’après lui, il y a souvent un buzz après le décès d’un grand écrivain, qui finit par s’essouffler au bout de quelques semaines.

À quelques pas, la succursale de Renaud-Bray semblait de son côté avoir prévu le coup puisqu’une dizaine d’ouvrages de L’insoutenable légèreté de l’être attendaient preneur lors du passage du Devoir. Il faut dire que le titre s’est hissé en 11e place du palmarès des meilleures ventes en format poche la semaine suivant le décès de l’écrivain. La semaine dernière, il trônait à la 18e place.

« Ça ne me surprend pas, Kundera est un auteur important, qui a connu une audience quand même importante au Québec », note Jonathan Livernois, professeur au Département de littérature de l’Université Laval.

Celui qui a consacré sa maîtrise à l’oeuvre de Milan Kundera recommande chaudement aux Québécois de ne pas s’arrêter à son plus grand succès et de se laisser tenter aussi par La vie est ailleurs, La plaisanterie ou encore L’ignorance.

Au sommet en France

En France — pays où l’auteur s’est exilé dans les années 1970 —, la popularité des ouvrages de Kundera a pris encore plus d’ampleur. L’insoutenable légèreté de l’être s’est hissé au sommet des ventes dans les dernières semaines, toutes catégories confondues. Plus de 100 000 exemplaires de ce titre ont été vendus depuis la disparition de son auteur.

Selon le site Datalib, qui offre un palmarès en fonction des ventes enregistrées dans près de 300 librairies indépendantes du pays, deux autres livres de Milan Kundera se classent parmi les 50 meilleurs vendeurs de la semaine, soit Risibles amours (28e place) et La plaisanterie (36e). Les jours suivant son décès, ce sont huit de ses livres qui se retrouvaient dans ce top 100.