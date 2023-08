Notre sélection de bandes dessinées du mois d'août

La naïveté pardonne-t-elle tout ?

Mort assassiné en 1990, l’ingénieur canadien spécialiste en balistique et marchand de canons Gerald Bull n’a pas fini d’intriguer. Disons qu’il y a, dans son histoire, de la belle matière à récit ! Cette fois-ci, c’est l’auteur montréalais Philippe Girard qui, après s’être attaqué à la vie de Leonard Cohen, décide d’en faire le personnage principal de Supercanon ! Le marchand d’armes qui visait les étoiles (Casterman). Ici, Girard s’inspire librement de la vie de Bull et il s’attaque, avec justesse, à ses aspirations et à sa grande naïveté, celle qui lui a fait croire qu’en collaborant avec des États cherchant à s’armer, il pourrait réaliser son rêve de créer un canon qui lancerait des satellites dans l’espace, pour beaucoup moins cher qu’avec une fusée. Le dessin, coloré et généreux, et le récit, fichtrement bien documenté, donnent un album assez fascinant, qui en dit juste assez pour être crédible sans tomber dans des formalités qui auraient rendu l’ensemble aride.

François Lemay

Supercanon ! Le marchand d’armes qui visait les étoiles

★★★1/2

Philippe Girard, Casterman, Bruxelles, 2023, 152 pages

Au coeur de notre identité biologique

Entre la compréhension du génome humain et sa commercialisation, il n’y a qu’un pas, qui a allègrement été franchi. Allez, un peu de salive sur un bout de coton-tige, et on pourra vous indiquer de quel endroit sur la planète viennent vos ancêtres et si vous pouvez être à risque de développer certaines maladies. C’est la trame de fond de l’album La génétique au coeur, signé par l’autrice et illustratrice Héloïse Chochois (Voyage au centre du microbiote, Delcourt, 2022) et le médecin Philippe Amouyel (Le guide anti-alzheimer, Cherche-midi, 2018), qui raconte l’histoire de deux soeurs ayant décidé de faire analyser leur ADN par une entreprise commerciale, un procédé toujours interdit en France. À mi-chemin entre le récit et le reportage scientifique, cet album force la réflexion sur ce que nous voulons vraiment connaître de nous, et à qui nous sommes prêts à faire confiance avec des données qui sont au coeur de notre identité. Ce qui est pas mal pire que notre profil publicitaire sur Facebook.

François Lemay

La génétique au coeur

★★★

Héloïse Chochois et Philippe Amouyel, Dargaud, Paris, 2023, 176 pages

La petite histoire pour raconter la grande

Les tensions entre la Chine et les États-Unis font régulièrement la une des journaux. Les deux puissances nucléaires sont à couteaux tirés en Asie du Sud-Est, notamment en raison du statut de Taïwan, que Pékin considère comme l’une de ses provinces. Pour mieux comprendre les enjeux géopolitiques qui se jouent dans la région, le dessinateur Zhou Jian-Xin et la poétesse Yu Pei-Yun ont conçu un très beau livre sur l’histoire de Taïwan. Le premier tome d’une tétralogie raconte avec moult détails l’histoire vraie de Kunlin Tsai, né dans l’ancienne Formose en 1930, alors sous occupation japonaise. Ex-prisonnier politique, ce dernier est connu dans son pays pour ses combats en faveur des droits de l’homme et de la démocratie. Dans les pages de l’album qui s’attarde sur sa jeunesse, son destin devient le miroir des peines et des injustices vécues par la population locale accablée par les puissances étrangères. Toute en sobriété et en pudeur, l’oeuvre, très bien documentée, aux dessins dépouillés et aux teintes pastel, aborde sans fard les moments les plus sombres de l’île.

Ismaël Houdassine

Le fils de Taiwan, tome 1

★★★1/2

Yu Pei-Yun et Zhou Jian-Xin, Éditions Kana, Bruxelles, 2023, 176 pages

Vadrouille écologique en famille

Qu’est-ce qu’un papa, lui-même bédéiste, est prêt à faire pour réaliser les rêves de sa fille passionnée par la nature et la vie animale ? Voilà le point de départ de cette escapade familiale qui mène nos compères jusqu’en Indonésie. L’objectif du voyage est d’aller à la rencontre de la vie sauvage, mais sur place, ils découvrent plutôt un archipel en proie au braconnage et à la déforestation. Derrière l’incroyable biodiversité du territoire, mille et une menaces pèsent sur les grandes espèces emblématiques que sont les dragons de Komodo, les orangs-outans de Bornéo ou les éléphants de Sumatra. L’album profite du coup de crayon du dessinateur Nadar, qui parvient à conjuguer passages didactiques et scènes d’aventure. À la fois récit initiatique bouleversé par la pandémie et ballade intimiste entre un père et sa fille, le livre fait comprendre l’urgence écologique, alerte sur les dangers de la surexploitation des ressources naturelles, le tout sans nous prendre la tête, sur un ton humoristique.

Ismaël Houdassine

Les sauvages

★★★

Nadar et Julien Frey, Futuropolis, Paris, 2023, 152 pages