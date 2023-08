Promenons-nous dans les bois

« C’est Noël ? Est-ce que je suis mourante ? » s’est écriée Melissa Mollen Dupuis, militante pour les droits autochtones, lorsqu’Élise Gravel, autrice et illustratrice d’une soixantaine d’albums jeunesse traduits en une trentaine de langues, lui a proposé de travailler avec elle. « J’avais contacté Melissa pour une question sur un tout autre sujet, se souvient l’autrice d’Une patate à vélo (La courte échelle, 2016). Grâce à mon mari qui y avait participé, je savais que Melissa animait des bains de forêt, alors j’en ai profité pour lui demander si elle voulait en faire un livre. »

« C’est sûr que j’allais embarquer ! poursuit l’animatrice du magazine Kuei ! Kwe ! sur ICI Première. C’est l’autrice préférée de mes enfants — mon fils écrit des “histoires d’Élise Gravel” ; disons que je n’étais pas la partie la plus impressionnante du livre pour eux. » « Ce qui est tout à fait naturel, lui répond sa collègue. Mes enfants ne sont pas intéressés pantoute par mes livres ! »

Album documentaire mettant en scène Melissa Mollen Dupuis, Nutshimit initie les jeunes et moins jeunes lecteurs, allochtones et autochtones, au bien-être qu’apporte un bain de forêt, concept popularisé depuis les années 1980 par les Japonais sous l’appellation shinrin-yoku. On peut même y apprendre des mots en innu-aimun et y trouver des recettes, ainsi que des conseils beauté.

« Quand le concept des bains de forêt est devenu populaire au Québec, je me suis dit que moi aussi, j’en prenais, raconte la native de Mingan. Quand j’ai expliqué ce que c’était à des amis innus, ils m’ont répondu : “Ah, c’est juste être dans le bois.” C’est vrai, mais les gens ne savent tellement plus comment être dans le bois qu’il faut leur dire comment faire. Pour les communautés autochtones, c’est simple et naturel. Je voulais montrer qu’on n’a pas besoin de se trouver une raison d’aller dans le bois, d’avoir tout l’équipement, mais juste d’être là et d’en profiter. Et d’exister. »

« Le bain de forêt que propose Melissa va au-delà de ça, explique Élise Gravel, qui connaît très bien la forêt et ses champignons. On identifie les arbres, les animaux, on sent les plantes, on connecte avec la nature, on lui redonne avec gratitude. Comme les enfants le font encore naturellement. Ce sont des savoirs de base que partage Melissa avec les lecteurs, mais tout le monde a besoin de ces savoirs-là parce que plusieurs n’y ont pas accès ou les ont oubliés. Nutshimit, c’est un mélange de science, de culture, de philo, de plaisir, de découvertes et d’aventures. »

Telle que présentée par Melissa Mollen Dupuis, la forêt n’a rien à voir avec celle des contes de fées : « Dans les histoires eurocentrées, la forêt, c’est dangereux, noir, inquiétant, c’est là où il y a des sorcières, des loups, des ogres, alors que chez les Innus, c’est là que tu apprends ta langue et ta culture, que tu manges, que tu es en sécurité. On voit donc la différence entre ces deux forêts et ce que je voulais, c’était offrir une vision de la forêt dans laquelle l’humain n’est pas exclu. »

Ce que je voulais, c’était offrir une vision de la forêt dans laquelle l’humain n’est pas exclu

Première fois

Ayant pour seule expérience d’écriture un récit paru dans le collectif Contes de la tortue (Hannenorak, 2022), Melissa Mollen Dupuis confie qu’elle était un peu angoissée à l’idée de publier son premier livre. Non seulement elle est le personnage principal de Nutshimit — elle y dévoile quelques bribes de son histoire familiale, on y rencontre ses enfants, son grand-père, en plus d’y voir le bateau de son père —, mais elle sentait également qu’elle avait une grande responsabilité face à la communauté innue dont elle est issue et face aux autres nations autochtones.

« J’ai embarqué direct sur les ailes de l’outarde Élise Gravel, qui m’a portée, rassurée et, surtout, a fait en sorte que ce ne soit pas un livre de 300 pages, dit la nouvelle autrice. Élise m’a beaucoup aidée parce que je voulais tout dire. On a souvent l’impression qu’on n’a pas d’espace en tant qu’Autochtone, alors on se dit, c’est mon one shot ! Je lui ai demandé de me donner des limites de temps parce que je peux parler pendant une éternité. Avec elle, c’était tellement naturel. Ce qui est le fun aussi, c’est que ses illustrations ont ajouté toute la couche d’humour qui existe chez les Innus. »

La complicité entre Élise Gravel et Melissa Mollen Dupuis est si tangible qu’il est surprenant d’apprendre que le livre s’est écrit au téléphone, en partie à cause de la COVID et parce que toutes deux habitent chacune sa forêt. Une fois l’album écrit, la première a invité la seconde chez elle afin qu’elles prennent ensemble un vrai bain de forêt.

« Un coup qu’on a déterminé les sujets, le gros de ma job, c’était de structurer le tout afin qu’il y ait un arc narratif et que tout se tienne, révèle Élise Gravel. J’ai suivi la rivière de connaissances et d’idées de Melissa. Quand on entre dans la forêt, on voit d’abord les arbres. Parmi ces arbres, il y a le bouleau, son arbre préféré. Ensuite, on parle de ce qu’on peut faire avec le bouleau, un feu, des paniers, des canots, du mordillage… Au fond, l’enfant se promène avec nous, il ne fallait donc pas trop nous éparpiller. On aurait pu aller dans encore plus de directions. »

Ayant vécu longtemps une espèce de désillusion face au gouvernement et aux institutions, Melissa Mollen Dupuis affirme que c’est grâce à la marche pour le climat avec Greta Thunberg, à Montréal, en 2019, qu’elle a décidé de se tourner vers les jeunes et de leur apporter son soutien.

« Avec Nutshimit, je me suis dit qu’il fallait qu’on leur donne de l’espoir et les clés de la forêt, dit l’autrice innue. On a tellement vécu séparément que je me suis demandé comment on allait faire pour que les enfants, mes enfants, les gens avec qui j’habite, se parlent, aient la même conversation. Le bain de forêt, dans le fond, ça appartient à tout le monde. On n’a pas besoin d’une grosse forêt, une petite forêt suffit. Le problème, c’est l’accessibilité à la forêt, et à Montréal, c’est plus au sud qu’on y a accès… mais ça, c’est un autre sujet. »

Avec tout ce qu’elle a à partager sur la culture innue et les secrets de la nature, il ne serait pas étonnant que Melissa Mollen Dupuis refasse équipe avec Élise Gravel, dont elle admire tant les livres sur les champignons et les insectes (Le fan club des champignons et Le fan club des petites bêtes, Les 400 coups, 2018 et 2021). Alors que Nutshimit paraît en français et en anglais, l’autrice caresse le rêve de le voir publier en innu-aimun : « Ce serait fantastique ! »

Nutshimit Melissa Mollen Dupuis et Élise Gravel, Scholastic, Toronto, 2023, 92 pages