Parlez-vous baleine?

C’est souvent grâce au développement des outils d’observation que la connaissance scientifique progresse. Télescope, microscope, ordinateurs : à chaque bond, à chaque percée majeure, notre univers prend de l’expansion et se complexifie.

C’est ainsi, par exemple, qu’en quelques décennies seulement, l’humanité est passée du massacre général des baleines à la découverte de leur « chant », gravé sur disque et envoyé en 1977 dans l’espace à bord des deux sondes Voyager.

Un jour de septembre 2015, le biologiste et réalisateur de documentaires anglais Tom Mustill était en kayak de mer avec une amie pour observer un groupe de baleines dans la baie de Monterey, une réserve marine au large des côtes de la Californie. Tout à coup, une baleine à bosse (Megaptera novaeangliae) de trente tonnes a bondi hors de l’eau avant de retomber sur leur petite embarcation — filmée par un touriste qui passait par là, leur mésaventure peut être encore regardée sur YouTube.

Après avoir vu d’aussi près ce mammifère marin — et la mort —, trois fois plus gros que le plus gros des tyrannosaures, Mustill s’est passionné, on le comprend, pour l’existence des baleines. Serait-il possible de « parler baleine » et de décoder les communications animales ? C’est ce qu’il nous raconte dans Comment parler baleine. L’incroyable avenir de la communication animale.

Une quête qui l’a mené à rencontrer certains pionniers de la communication animale. Comme Roger Payne, le cétologue qui a fait la découverte du « chant » des baleines à la fin des années 1960, qu’il rencontre chez lui au Vermont. Ou ces deux philanthropes geeks de la Silicon Valley, Britt Selvitelle et Aza Raskin, qui ont choisi de mettre l’intelligence artificielle au service de la recherche sur les communications animales en créant l’organisme Earth Species Project.

L’auteur nous rappelle qu’aujourd’hui, la science offre une capacité sans précédent de récolter et d’analyser des données humaines. Des machines sont désormais capables, en exploitant les structures sous-jacentes du langage, de produire des traductions sans jamais avoir appris aucune langue. Et des scientifiques tentent déjà d’appliquer ces méthodes aux animaux.

Pour cela, estime Mustill, il nous faudra dépasser l’« anthropodéni », un terme créé par le primatologue Frans de Waal qui désigne nos réticences à reconnaître chez un animal des comportements semblables aux nôtres. Tels les rites funéraires chez les éléphants ou les expressions du « deuil » qui ont aussi été observées chez les cétacés : « On a vu des femelles d’orques et de dauphins pousser pendant des jours, ou même des semaines, le cadavre de leur petit. »

Au final, l’auteur de Comment parler baleine estime qu’un choix s’offre à nous : « Nous accrocher à nos croyances sur le monde intérieur et les communications des cétacés et des autres espèces, et les projeter sur eux, ou bien consentir l’effort de découvrir ce qu’ils sont réellement. »

Les outils de collecte d’informations pour le règne animal s’affinent, l’analyse des mégadonnées et l’utilisation de l’intelligence artificielle font rêver les biologistes. Et si les questions demeurent nombreuses, pour Tom Mustill c’est une aventure qui a changé à jamais son regard sur l’océan.

Un fascinant ouvrage de vulgarisation et d’antispécisme appliqué. En espérant, bien sûr, qu’il ne soit pas trop tard.

Comment parler baleine ★★★★ Tom Mustill, traduit par Marina Boraso, Albin Michel, Paris, 2023, 416 pages