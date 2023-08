«Deux vies», Emanuele Trevi

Y a-t-il meilleur exemple d’affinités électives ? L’écrivain et critique littéraire italien Emanuele Trevi, ami et biographe en mission, fait revivre dans Deux vies deux amis et complices aujourd’hui disparus, Rocco Carbone et Pia Pera, partis trop tôt à huit années d’intervalle, en 2008 et en 2016. Couronné par le prestigieux prix Strega en Italie en 2021 — l’équivalent du Goncourt —, son livre raconte ce triangle amical, depuis leur rencontre dans la Rome du début des années 1980, et redonne vie à ces deux intellectuels italiens très différents. L’une, spécialiste de littérature russe et passionnée de jardins, romancière, créature « enchanteresse » et solaire, un peu libertine, collectionnait les amants toxiques. L’autre, romancier sombre et cérébral, semblait incarner son parfait contraire. Emanuele Trevi raconte ici leurs joies et leurs tourments. Hommage profane, son livre est une touchante et profonde ode à l’amitié remplie d’anecdotes savoureuses, un rappel éloquent du pouvoir de la littérature pour s’accomplir, de même qu’une pénétrante réflexion sur le deuil.

Deux vies ★★★ 1/2 Emanuele Trevi, traduit par Nathalie Bauer, Philippe Rey, Paris, 2023, 160 pages