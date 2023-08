«Le Bureau des affaires occultes — tome 3», Éric Fouassier

Docteur en pharmacie et en droit, passionné d’histoire, Éric Fouassier a injecté son savoir dans Le Bureau des affaires occultes (2021). Succès immédiat. L’écriture fluide est au service d’une intrigue haletante qui se déroule dans le Paris politiquement troublé de 1830 et dans un monde où la science, en pleine évolution, cohabite avec l’ésotérisme, très en vogue. Le Bureau des affaires occultes est créé dans ce contexte et confié à Valentin Verne, jeune policier au passé frappé du sceau d’un certain Vicaire. Continuité oblige, ce personnage tordu, mauvais et fascinant est quasi absent des Nuits de la peur bleue, troisième tome en trois ans de la série. On met aussi la pédale douce sur l’occulte, privilégiant les théories du complot : nous sommes en 1832 et la capitale est frappée d’une épidémie de choléra… un peu comme le monde a récemment été bouleversé par celle de la COVID. Un jeu d’écho loin d’être inintéressant, mais un roman moins surprenant et moins original que les précédents. Esprit, es-tu là pour nous dire si la barre sera redressée au prochain ?

Le Bureau des affaires occultes, t.3 Les nuits de la peur bleue ★★★ Éric Fouassier, Albin Michel, Paris, 2023, 373 pages